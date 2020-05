Corona-ramte virksomheder overrasket over hurtig opblomstring på globale eksportmarkeder

Store danske virksomheder, bl.a. Jysk, oplever, at kunderne igen går på indkøb i takt med genåbningen af samfundene. Det gælder selv på vigtige eksportmarkeder, der er hårdt ramt af pandemien.

Efter flere måneder i coronamørket melder flere store virksomheder nu, at de internationale kunder er på vej tilbage. Selvom der er forsigtighed, søger forbrugerne tilbage i butikkerne, og de store efterslæb i salget er ved at blive indhentet, lyder det.

»Det, vi har set, på tværs af alle markeder, er, at der faktisk er kommet rigtig mange kunder, når vi har genåbnet,« siger Rune Pedersen, kommunikationsdirektør i Jysk.

Da det var værst, var 2.000 af Jysks butikker i Europa tvangslukket, men nu er tallet nede på 200. Og så snart butikkerne er åbnet, er kunderne strømmet ind.

»Vi havde frygtet, at folk ikke var klar til at vende tilbage til de fysiske butikker. Men der har vi set et markant højere salg på alle markeder, når man sammenligner med samme periode sidste år,« siger Rune Pedersen.

Store dele af dansk erhvervsliv er dog fortsat fastklemt i coronavirussens iskolde greb med kæmpe dyk i omsætningen i mange brancher. Efter et dyk i vareeksporten på over 5 pct. i marts betegnede landets største brancheorganisationen, DI, for nylig 2020 som »et rædselsår for dansk eksport«.

Men ifølge en række virksomheder rummer øjebliksbilledet også håndfaste lyspunkter.

»Vi har selvfølgelig haft lidt nedgang, men vi er på vej op igen. Vi skal passe på, for vi arbejder i stor usikkerhed, men som det er gået indtil nu, er vi ikke langt fra vores salgstal i samme periode sidste år. Vi er sluppet godt igennem dette,« siger Knud Erik Hansen, adm. direktør for og ejer af møbelproducenten Carl Hansen & Søn, der sælger danske møbelklassikere fra Hans J. Wegner og Børge Mogensen i bl.a. Japan og USA.

Ifølge Erik Bresling, adm. direktør i småkageproducenten Danish Speciality Foods, der står bag Danisa-mærket og har milliardomsætning i Kina, er der stadig forsigtighed blandt kunderne, men det går langsomt fremad med salget.

»Vi kan mærke langsomt nu, at det er stigende. Vi er ikke oppe på det niveau, vi var sidste år, så vi har vel stadig en omsætningsnedgang på måske 30 pct. i øjeblikket. Men de sidste to-tre måneder er nedgangen blevet mindre,« siger Erik Bresling.

Mens coronakrisen har hærget i Europa, har erhvervsledere spejdet mod Kina, der var det første store land til at begynde genåbningen efter pandemien. Interessen for at følge forbrugerne og se, om de vil bruge penge igen, har været stor, og foreløbig er signalerne, at kineserne er forsigtige med at bruge penge.

»Det har skabt en bekymring for, hvor hurtigt det går andre steder. Der er noget, der tyder på, at vi får en hurtig genopretning i Danmark, og det er selvfølgelig meget positivt, hvis danske virksomheder kan mærke, at efterspørgslen kommer hurtigt tilbage på eksportmarkederne,« siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

Sanovo Technology, der er er en del af Stadil-familiens Thornico-koncern, leverer maskiner til håndtering af æg, og ifølge adm. direktør Michael Midskov har der gennem krisen været god efterspørgsel efter hele æg, f.eks. til supermarkederne. Til gengæld er virksomheden hårdt ramt af, at salget af flydende æg, som bl.a. bruges af industribagerier, hoteller og restauranter, er gået totalt i stå. Men Michael Midskov er alligevel optimistisk.

»Jeg tror på, at vi skal på den anden side af sommerferien, før den flydende del begynder at røre på sig. Og så tror jeg godt, at der kan komme en form for tsunami,« siger han.

Christoffer Rasmussen er partner i konsulentvirksomheden Kearney, og hans indtryk er, at nervøsiteten er krøbet opad hos virksomhedsledere i relation til, hvor længe og hvor dybt krisen vil påvirke efterspørgslen. Men der er alligevel positive takter at spore, mener han.

»Tingene begynder at komme i gang igen. De seneste to måneder har der været krise-mode, men det er vi ude af. Vi ser mere og mere, at virksomhederne begynder at prioritere, som de gjorde før covid-19. Samtidig er virksomhedslederne begyndt at gentænke deres strategi og tilgang, i lyset af hvad der er sket i verden,« siger han.