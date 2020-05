Han har lige tabt 120 mia. kr.: »Jesus blev også misforstået«

Masayoshi Son blev kendt for at lide verdenshistoriens største tab - og samtidig lave verdens bedste investering.

Den excentriske mangemilliardær Masayoshi Son er af beundrere blevet udråbt som et geni med evnen til at forudsige fremtiden.

Men lige nu brænder jorden under det japanske orakel, som for år tilbage søsatte en af de mest ambitiøse investeringsfonde i kapitalismens historie.

En række spektakulære tech-investeringer er nemlig slået fejl for den 62-årige Masayoshi Son, der er stifter og direktør i teknologikonglomeratet Softbank.

Derfor kunne Softbank mandag fremlægge et historisk tab på 120 mia. kr. i sin såkaldte Vision Fund. Den fond, som ved hjælp af især oliepenge fra Saudi-Arabien har pumpet svimlende milliardbeløb i en række tech-selskaber, heriblandt Uber og WeWork.

»Jesus blev også misforstået,« sagde Masayoshi Son mandag på et investorkald, ifølge Financial Times.

Softbank-stifteren brugte sammenligningen til at illustrere, at når lykken vender for en række af Softbanks selskaber, som lige nu er i problemer, vil investorernes tiltro til ham igen stå intakt.

Spørgsmålet er nu, om Masayoshi Son, der hævder at tænke i århundreder og ikke kvartaler, når han investerer sine mange penge, får ret.

Det var tilbage i 2017, at den visionære japaner gik på jagt efter 100 mia. dollars til at investere i fremtidens teknologi. Halvdelen af pengene skaffede han hos Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman.

Siden har Softbank gennem sin Vision Fund investeret i en række selskaber, hvis værdi er faldet dramatisk. Det gælder bl.a. Uber, WeWork og Slack.

»Vi dummede os med hensyn til investeringen i WeWork. Jeg har flere gange indrømmet, at jeg var dum,« lød det mandag fra Masayoshi Son om sin investering i den kriseramte kontorudlejningsgigant.

For at dække milliardtabet i sin Vision Fund er Softbank nu afhængig af frisk kapital. Og pengekassen er angiveligt lukket hos den saudiske kronprins.

Ifølge Wall Street Journal vil Softbank bl.a. sælge sine aktier i den amerikanske mobiloperatør T-Mobile. Den aktiepost har en værdi af 200 mia. kr.

Samtidig vil Masayoshi Son, som er Softbanks største aktionær med en ejerandel på 27 pct., skille sig af med aktier i andre selskaber, reducere Softbanks gæld og foretage aktietilbagekøb, ifølge en meddelelse.

Det skal også indbringe et større milliardbeløb.

At tabe penge er ikke uvant for Masayoshi Son. Under it-boblen i 2000 var han kortvarigt verdens rigeste mand foran Bill Gates. Men da boblen brast, blev han også den person, som har tabt flest penge i verdenshistorien.

Næsten 500 mia. kr. af japanerens formue forsvandt. I dag er han ifølge magasinet Forbes verdens 56. rigeste person med en anslået formue på 150 mia. kr.

Udover at have sat et historisk stort beløb til, er Masayoshi Son også kendt for det, der af nogle betragtes som verdens bedste investering. I 2000 investerede han 20 mio. dollars i et kinesisk startup ved navn Alibaba.

Den investering er i dag over 100 mia. dollars værd.