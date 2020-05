Thai Airways står truende tæt på en konkurs. Nu skal en større rekonstruktion redde flyselskabet.

Flyselskabet Thai Airways, der også flyver fra København og hvert år bringer tusindvis af feriehungrende danskere til Thailand, kæmper en desperat kamp for at undgå et kollaps.

Thai Airways har gennem flere år været økonomisk nødlidende, men coronakrisen har skubbet flyselskabet det sidste stykke ud over kanten.

Ifølge Financial Times er selskabets sidste udvej nu at gennemgå en større rekonstruktion, der vil medføre en kontrolleret konkurs, så selskabet kan leve videre.

Helt konkret er Thai Airways, der har den thailanske stat som hovedaktionær, på vej i skifteretten for at gå i betalingsstandsning med henblik på en rekonstruktion. Med sig under armen har flyselskabet en aftale med sine kreditorer, lyder det.