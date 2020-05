Tre unge danskere tjente 2 mio. kr. på at klatre højt

Den danske virksomhed Sky-Work har gjort det til en god forretning at kombinere erhvervsklatring med at udføre forskellige opgaver på høje bygninger.

På fire år har Herning-virksomheden Sky-Work gjort sig til en af de største på sit område i Danmark.

Med rebklatring i til tider dirrende højder har virksomheden fundet en niche med bl.a. at rengøre bygninger og udføre håndværksarbejde i højden.

»Da jeg grundlagde Sky-Work i 2016, havde jeg ikke en langsigtet plan med mål og ambitioner. Min simple tanke var, at der måtte være plads til en virksomhed, som kombinerer rådgivning med klatring og specialiseret håndværk,« siger Jeppe Graversen, der adm. direktør og stifter af Sky-Work.

Han ejer virksomheden sammen med Thorin Hermansen og Martin Gandrup, der som ham selv lige har rundet de 30 år.

Blandt kunderne er store virksomheder som f.eks. Arla, Mærsk, Lego, Novo Nordisk og BIG, der har fået øjnene op for, at der kan være besparelser at hente ved at hyre erhvervsklatrere.

Idéen med at klatre er, at det gør det nemt at udbedre skader, vedligeholde og rengøre i højden – ofte på svært tilgængelige steder - uden at skulle montere stilladser eller bruge mange ressourcer på en kran eller lift.

Klatreopgaverne er sæsonbetonet, så antallet af ansatte i Sky-Work svinger aktuelt mellem 20 og 30, der tæller håndværkere med speciale som murer, tømrer, snedker, maler, elektriker, vinduespudser og VVS-installatører. Og alle er desuden uddannet i erhvervsklatring.

Sky-Work kort fortalt Sky-Work blev stiftet i 2016 og beskæftiger aktuelt mellem 20 og 30 ansatte afhængigt af sæson.

På fire år er Sky-Work blevet blandt de største på sit felt i Danmark, hvor industrien, byggeriet og ejendomssektorer tager fordelene ved erhvervsklatring til sig.

Sky-Work hjælper ved at klatre i reb med alt fra reparationsopgaver i en lokal boligforening til specialopgaver for både industri og byggebranche.

Alle ansatte i Sky-Work er uddannede og repræsenterer specialer som murer, tømrer, snedker, maler, elektriker, vinduespudser og VVS-installatører.

Desuden er alle uddannet i erhvervsklatring og IRATA-certificeret. IRATA er betegnelsen for den internationale klatreorganisation, som opretholder og sikrer standarden for rope access-virksomheder globalt.

Her fire år efter starten har idéen vist sig at være rigtig god forretning. Og særligt sidste år løftede Sky-Work sig til nye højder, viser et nyligt offentliggjort årsregnskab.

I 2019 opnåede Sky-Work en bruttofortjeneste på 9,7 mio. kr., hvilket var mere end tre gange så meget som året inden.

Overskuddet efter skat steg i samme periode fra 756.000 kr. til lige knap 2 mio. kr.

»Vores vækstkurve har været opadgående fra dag ét, og kunderne vender tilbage, fordi deres opgaver bliver løst godt, mere effektivt, økonomisk og klimavenligt,« lyder forklaringen fra Jeppe Graversen.

Planerne rækker dog videre end kun at dække hele Danmark fra de to afdelinger i Herning og Herlev.

»Når man har skabertrang i blodet, giver det et kæmpe kick, hver gang den oprindelige idé får fodfæste på nye områder. I 2020 tager vi et stort skridt og åbner selskab i Dubai. Det gør vi, fordi Sky-Work er klar til international vækst, og fordi vi også vil være de bedste til at vedligeholde højhuse. Det er en bygningstype, som der kommer flere af i takt med fortætning i storbyerne, og den er helt oplagt til opgaver i reb,« fortæller Jeppe Graversen.

Sky-Work nåede lige netop at få uddannet og udsendt en medarbejder til Dubai, inden grænserne lukkede som følge af coronaudbruddet. Og virksomheden har allerede indgivet et første bud på en opgave.

Forventningen er, at Sky-Work Dubai skal tjene penge inden udgangen af 2020.

Ejerkredsen bag Sky-Work har desuden geninvesteret en del af fremgangen i at udvikle et nyt forretningsområde, der kan understøtte det nuværende.

Det drejer sig om produktet ”Invinciguard”, der er en specialudviklet gummiskinne, som med små uskadelige, elektriske impulser kan holde uønskede fugle og andre dyr væk fra bygninger.