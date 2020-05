Erhvervsmand bygger løs og tjener millioner

Det var autolak, der gjorde Pierre Legarth til en velhavende mand. I dag er han blevet byggematador.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Den danske erhvervsmand Pierre Legarth er kommet langt, siden han som 19-årig grundlagde et autolakeringsfirma hjemme i garagen og byggede det op til at være Europas største.

Salget af koldingenserens livsværk, Pierre.dk, indbragte ham et stort trecifret millionbeløb, og pengene har han siden brugt på bl.a. ejendomme og sit eget typehusfirma.

Med stor succes.

Et nyt regnskab fra Pierre Legarths holdingselskab viser, at hans mange forretninger sidste år indbragte et samlet overskud på 41 mio. kr. Formuen i Pierre Legarths holdingselskab er nu opgjort til 344 mio. kr.

Den 54-årige Pierre Legarth har i disse år travlt med at sætte sit præg på bybilledet i hjembyen Kolding. Her ejer han boliger og erhvervsejendomme med en bogført værdi på over 800 mio. kr.

»Den aktuelle pipeline af nye attraktive projekter omfatter ca. 300 nye boliger i Kolding og er endnu engang på det højeste niveau i selskabets historie,« lyder det i regnskabet for hans holdingselskab.

Pierre Legarth ejer også det landsdækkende typehusfirma Lasse Larsen Huse, som han købte i 2017. Den del af hans forretningsimperium giver også overskud.

Selvom det i dag er ejendomme, som udgør størstedelen af Pierre Legarths professionelle virke, var det autolakering af biler, der i sin tid gjorde ham til en velhavende mand.

I 2010 solgte han 75 pct. af aktierne i sit autolakeringsfirma Pierre.dk til kapitalfonden Maj Invest. Seks år senere blev firmaet solgt videre til den tyske koncern Intelligent Repair Solutions Group for 400 mio. kr.

Pierre Legarth er fortsat bestyrelsesformand i Pierre.dk, der er Europas største lakkæde med over 500 ansatte og afdelinger i Danmark, Sverige og Tyskland.