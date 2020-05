Der mangler sundhedsfaglige argumenter for at holde grænserne lukket for turister, mener sommerhusudlejere.

Det giver rent sundhedsfagligt ikke mening at holde grænserne lukket for turister fra vores nabolande, og så længe beslutningen er gældende, bløder dansk turisme penge.

Sådan lyder det fra Carlos Villaro Lassen, der er direktør for Feriehusudlejernes Brancheforening.

Meldingen kommer efter onsdagens aftale i Folketinget om en udvidelse af fase 2 i genåbningen, der ikke omfattede en åbning af grænserne for turister.

- Når man tager i sommerhus, ankommer man i sin egen bil, og man kan være i sin egen have eller ude i naturen med langt større afstand end inde i byerne, hvor der er langt større smittetryk.

- Det er ekstremt skuffende for hele dansk kystturisme, at vi stadig har uvished, og at der ikke er nogen god forklaring på, at man holder grænserne lukket, siger han.

Ifølge onsdagens aftale skal regeringen senest 29. maj fremlægge en plan for en kontrolleret og gradvis genåbning af sommerhusturismen.

Forud for onsdagens forhandlinger offentliggjorde Statens Serum Institut en rapport, hvor budskabet var, at det var svært at sige, hvilken effekt en åbning af grænserne ville have for smitten i Danmark.

Det lød dog, at der kunne være øget risiko for smitte, når der kommer flere mennesker i ferieområder.

Det argument køber Carlos Villaro Lassen ikke.

- Det virker ekstremt mystisk, for man kan bruge samme argumentation om alt andet, der åbner.

- Hvis du tager i Kongens Have eller Amager Strand i København eller i et storcenter, er der propfyldt med mennesker, mens der på vestkysten vil kunne være flere kilometer mellem hver person på stranden, siger Carlos Villaro Lassen.

Sidste år stod udlændinge - især tyskere - for 13 mio. ud af 21 mio. overnatninger i udlejede sommerhuse i Danmark.

I marts, april og maj har sommerhusudlejerne mistet tre millioner overnatninger.

For juni, juli og august er der indtil videre booket 4,7 mio. overnatninger af udlændinge, hvilket skal sammenlignes med, at der sidste år var 7,5 mio. udenlandske overnatninger i sommerhuse i samme periode.

- Vi har været fuldstændig tørlagt for bookinger de seneste tre måneder. Heldigvis havde vi bookinger fra før coronaudbruddet, men vi mister 40.000 overnatninger hver dag, som det er ud nu.

- Der er heldigvis flere danskere, som vælger at tage på ferie i sommerhus, men det kan ikke tilnærmelsesvis dække hullet, siger Carlos Villaro Lassen.