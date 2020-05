Fransk minister: »Renault risikerer at forsvinde«

Den store bilproducent er i dybe vanskeligheder og risikerer at forsvinde uden finansiel hjælp.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Stort set samtlige af de store bilproducenter melder om problemer og fyringer på grund af de problemer, coronakrisen har skabt.

Men ingen bilfabrik er tilsyneladende i større krise end franske Renault, skriver Reuters.

Frankrig advarer nu om, at Renault risikerer at ”forsvinde”, hvis fabrikken ikke får økonomisk hjælp.

»Ja, Renault risikerer at forsvinde,« siger Frankrigs finansminister Bruno Le Maire til radiostationen Europe 1.

Bruno Le Maire overvejer, om staten skal yde Renault et lån på 5 mia. euro (37 mia. kr.) for at hjælpe producenten gennem krisen. I den forbindelse advarede han om, at Renaults fremtid er i fare.

Lånet skal blandt andet sikre, at Renault ikke lukker sin fabrik i Flins og sikrer så mange franske job som muligt.

Samtidig løftede han et pegefinger og sagde, at Renault er nødt til at blive mere konkurrencedygtig og tilpasse sig tiderne.

Fabrikken i Flins, nord for Paris, producerer blandt andet selskabets elektriske biler af mærket Zoe og Nissan Micra. I alt er der ca. 2.600 ansatte på fabrikken.

Renault har 40 fabrikker og 13 logistikcentre i 16 lande, skriver Reuters.