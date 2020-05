Arnold Busck-arvings friværdi vokser voldsomt efter konkurs

Leverandører får intet, men arving slipper for tocifret millionpant efter konkurs.

Et hurtigt frasalg af 15 Arnold Busck-butikker vil fjerne pantsikret gæld for op til 35 mio. kr. i boghandlerkædens tidligere moderselskab, der har Arnold Busck-arvingen Helle Busck Fensvig som eneejer.

Til gengæld bliver der sandsynligvis ikke en krone til den konkursramte kædes vareleverandører.

Forklaringen er, at Danske Bank for et udlån på 35 mio. kr. til den konkursramte boghandlerkæde, der foruden virksomhedspant i alt fra varelager til varemærker havde taget sikkerhed i moderselskabets store ejendom, der ligger skråt over for Rundetårn, og som har huset Arnold Buscks flagskibsbutik siden 1901.

Det er det pant, som ser ud til helt eller næsten at blive dækket ved det netop gennemførte salg af 15 butikker og lageret til Bog & Idé samt JP/Politikens Hus.

»Danske Bank ser ud til at få dækket det meste af sit tilgodehavende. Men om det bliver det hele er for tidligt at sige,« vurderer Pernille Bigaard, der er kurator i konkursboet.

Om det bliver samtlige 35 mio. kr., der lander hos Danske Bank, afhænger af overdragelsen af en række lejemål.

»I forbindelse med salget af i alt 15 af Arnold Buscks 29 butikker venter vi på, hvordan alt falder på plads med hensyn til overtagelse af lejemålene. For lejemålene er der indbetalt depositum og for en dels vedkommende stillet bankgaranti hos Arnold Buscks bankforbindelse, der er Danske Bank,« fortæller Pernille Bigaard.

Den konkursramte boghandel har fået godkendt, men endnu ikke modtaget 6 mio. kr. i lønkompensation fra staten for perioden frem til konkursen den 27. april. Lønningerne i opsigelsesvarslet for de medarbejdere i boghandlerne, der ikke blev overtaget ved frasalget af butikker, vil blive dækket ind af Lønmodtagernes Garantifond.

»Vi har med aftalerne sikret beskæftigelse til cirka 250 ud af Arnold Buscks 420 medarbejdere. De resterende vil få deres løn dækket af Lønmodtagernes Garantifond, der står forrest efter omkostningerne og altså ikke lodtager i den del, hvor Danske Bank har virksomhedspant. Det betyder, at de omkring 6 mio. kr., som vi har fået godkendt som lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen, vil blive sendt videre til Lønmodtagernes Garantifond efter konkursordenen, når bobehandlingen er færdig.«

Ifølge Pernille Bigaard vil der ud over Lønmodtagernes Garantifond formentlig ikke være penge at hente i boet til vareleverandører eller andre, som ikke har pant eller bankgaranti for deres tilgodehavende.

Til gengæld vil selskabet Neptun Ejendomme A/S, der frem til konkursen var moderselskab for Arnold Busck, komme styrket ud af konkursen. Boghandlerkæden var fra 2010 til konkursen ledet af Arnold Busck-arvingen, Helle Busck Fensvig, der er eneejer af Neptun Ejendomme, der igen ejede boghandlerkæden.

Det er Neptun Ejendomme A/S, der ejer ejendommen skråt over for Rundetårn, hvor lejemålet med boghandleren nu er overtaget af JP/Politikens Hus.

Det har ikke været muligt for Finans at få opklaret betingelserne for den nye lejekontrakt, men tilsyneladende er den mere lukrativ end den tidligere. I hvert fald forsøgte Indeks Retail, der driver den frivillige boghandlerkæde Bog & Idé, at overtage butikken skråt over for Rundetårn, men sprang fra, da de så huslejekontrakten. Eller som Indeks Retail udtrykte det over for Børsen:

»Vi blev præsenteret for en ny lejekontrakt, som gjorde, at vi vurderede, at vi ikke kunne skabe en lønsom drift,« fortalte direktør Marianne Lyngby Pedersen fra Indeks Retail til Børsen.

Direktøren oplyser over for Finans, at hun desværre ikke kan oplyse yderligere detaljer, da hun har underskrevet en fortrolighedserklæring.

Tallene for den gamle huslejekontrakt er oplyst i Neptun Ejendommes seneste regnskab, hvor Arnold Busck betalte 6,33 mio. kr. i årlig leje, mens ejendommens boliger gav yderligere lejeindtægter på 1,7 mio. kr.

Ejendommen er i dag belånt for 100 mio. kr., hvoraf ni tiendedele er realkreditlån med en pålydende rente på mellem 0,7 og 1,1 pct.

Hertil kommer ubelånte pantebreve for 50 mio. kr., der er lagt til sikkerhed for lån. Herunder de 35 mio. kr. for den konkursramte boghandlerkædes lån hos Danske Bank, som nu har god udsigt til at blive indfriet.

Cushmann & Wakefield er en af de to største erhvervsmæglere inde for salg af ejendomme i det københavnske strøgområde, hvor ejendommen ligger. Her har chefen for retailejendomme for et par uger siden oplyst over for Finans, at det er en ejendom, som man kigger på.

»Et slag på tasken er, at den med de tilhørende lejligheder, vil kunne indbringe omkring 200 mio. kr. i en handel,« forklarede Kristian Vingaard, der er chef for retailejendomme hos den danske del af den store internationale erhvervsmægler.

De 200 mio. kr. ligger knap fire mio. kr. over det niveau, som ejendommens værdi er opgjort til i det seneste regnskab fra Neptun Ejendomme.

Boghandlerkæden har de seneste tre år kørt med underskud. Men i 2016 og 2017 var økonomien god nok til, at der kunne udloddes et udbytte på 19 mio. kr.

Da Arnold Buscks tidligere moderselskab frem til konkursen har været sambeskattet med det formuende moderselskab står Arnold Busck arvingen i dag med et skattemæssigt underskud fra årene frem til konkursen, der kan gøre fremtidige indtægter i millionklassen skattefrie.

Helle Busck Fensvig oplyser i en skriftlig kommentar til Finans, at hun for nærværende ingen interesse har i at medvirke i artikler om konkursen.

»Du og andre kan spekulere i alt muligt lige nu, men sandheden er jo, at ingen ved, hvordan dette ender. Jeg har gjort alt, hvad der stod i min magt for at redde min familievirksomhed. Hvad der bliver tilbage, når konkursboet er gjort op, ved ingen på nuværende tidspunkt,« skriver Helle Busck Fensvig.