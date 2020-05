Topchefer solgte aktier for millioner efter positive vaccine-resultater

Positive meldinger om corona-vaccine fik det amerikanske medicinselskab Moderna til at stryge til tops på aktiemarkedet. Samtidig solgte selskabets topchefer aktier for millioner.

Værdien af det amerikanske biotekselskab Modernas aktier steg mandag med 30 pct. efter, at selskabet for første gang offentliggjorde lovende testresultater for en vaccine mod coronavirus.

Det fik flere til at købe aktier i selskabet, mens to af Modernas topchefer samtidig solgte aktier til en værdi af næsten 30 mio. dollar mandag og tirsdag, skriver CNN.

De to topchefer Lorence Kim og Tal Zaks tjente henholdsvis 17 mio. dollar og 8 mio. dollars på transaktionerne, og ifølge CNN siger selskabet selv, at der ikke er nogen ulovligheder forbundet med salget, idet det foregik automatisk.

Ligesom flere eksperter overfor mediet ligeledes udtaler, at de to topchefer har overholdt reglerne for, hvor mange aktier selskabets ansatte har lov at sælge, samt hvornår de må sælges.

Moderna har fra start været involveret i arbejdet med at udvikle en vaccine til coronavirus. Det er sket i samarbejde med de amerikanske sundhedsmyndigheder, og selskabet var det første til at offentliggøre data om sine forsøg på mennesker.

Tidligere på måneden meddelte selskabet, at det ville påbegynde fase 2-studier, som involverer 600 deltagere. Moderna håber, at kunne påbegynde tredje og sidste fase i løbet af juli i år. Hvis vaccinen er sikker at bruge, vil den kunne komme på markedet tidligt i 2021, oplyser selskabet.

Mere end 100 vacciner mod coronavirus er under udvikling på globalt plan ifølge WHO, og omtrent otte af disse er overgået til forsøg på mennesker.