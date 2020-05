Flyene er begyndt at fylde på himlen igen: »Det økonomiske lavpunkt er bag os«

Flytrafikken er steget markant siden lavpunktet i april. Det er med til at få analysehus til at vurdere, at det værste rent økonomisk er overstået.

Flyene er for alvor vendt tilbage til de højere luftlag, efter at mange blev parkeret, da coronakrisen var på sit højeste.

Fra den 12. april og frem til den 21. maj steg den globale flytrafik med 162 pct., lyder det i en note fra analysehuset BAC Research.

Stigningen kommer, efter at trafikken i luften styrtdykkede med 71 pct. fra midten af februar og frem til begyndelsen af april.

Det daglige antal flyvninger lå over weekenden under niveauet den 21. maj, men det er normalen, at tallene falder i weekenden, og det har ikke fået analysehuset til at ændre sin konklusion. Den er, at udviklingen i den globale flytrafik er et tegn på, at den værste tid - rent økonomisk - nu ligger bag os.

»Denne forbedring overvurderer antallet af passagerer, da flyvninger bliver gennemført med reduceret kapacitet i forhold til tiden inden covid-19. Ikke desto mindre antyder den iøjnefaldende vending, at verdensøkonomien er begyndt på den svære genopretningsproces, og at den økonomiske nedgangsperiode ligger bag os,« skriver BCA Research i noten.