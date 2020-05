Coops lager i Odense, hvorfra der distribueres dagligvarer og nonfood-produkter til det meste af Danmark, er ramt af strejke.

Dagligvarekoncernen Coop er ramt af strejke på sit kæmpelager i Odense, hvorfra der distribueres både dagligvarer og nonfood-produkter til det meste af Danmark.

Coop Coop Danmark driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma og Fakta med tilsammen 1.085 butikker.

345 selvstændige brugsforeninger driver tilsammen 405 af Coops butikker.

Ud over dagligvarer har Coop også en række andre aktiviteter, blandt inden for ejendomme samt butikskæden FDB Møbler.

Koncernen ejes af 1,8 mio. medlemmer.

Adm. direktør er Peter Høgsted, mens Lasse Bolander er bestyrelsesformand.

Det bekræfter Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, der driver kæderne Fakta, Kvickly, Irma, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen med over 1.000 butikker på landsplan.

»Det er korrekt, at der lige nu er en overenskomsstridig strejke på vores lager i Odense. Jeg vil nøjes med at sige, at det handler om en intern uenighed om arbejdsforhold,« siger han.

De ansatte på lageret strejker i stort omfang, og Coop har derfor kalder funktionærer ind fra resten af landet til at håndtere de mange varer, der skal sendes ud i Danmark.

»Varerne kommer ud, men det går kommer til at gå langsommere end normalt og med en smule forsinkelse. Vi forventer dog ikke, at kunderne kommer til at mærke det i noget nævneværdigt omfang,« siger Jens Juul Nielsen.

Lageret i Odense er på 72.000 kvadratmeter, ligger ud til motorvejen E20 og er det mest automatiserede af Coops fem distributionscentre i landet. De øvrige er beliggende i Hasselager ved Aarhus, Aalborg, Albertslund og Brøndby.

Coop købte lageret i Odense i slutningen af 2019 for 500 mio. kr. Indtil det havde Coop lejet sig ind hos milliardæren Niels Thorborg, der ejede den gigantiske ejendom.

»Vi er tilfredse med, at denne store aftale er faldet på plads. I Coop vil vi gerne selv eje de vitale dele af vores infrastruktur. Og her er Odense Nonfood Center helt central som et af Danmarks mest moderne distributionscentre,« sagde Kræn Østergård Nielsen, koncerndirektør i Coop, dengang om handlen.

Coop omsatte i 2019 for 42,7 mia. kr. og beskæftiger omkring 39.000 ansatte.