Den danske minkindustri er på vej mod endnu et milliardunderskud, som kan udløse en ny bølge af lukninger. Sektoren har været i krise igennem flere år, og coronavirussen har lammet handlen på de vigtigste markeder.

Den danske minkbranche har kurs mod et nyt milliardunderskud. Hele sektoren er i frit fald og håber desperat på en vending, når Kopenhagen Fur holder auktion torsdag i denne uge.

»Jeg er bekymret på branchens vegne. Det er helt normalt, at indtjeningen går op og ned, men den aktuelle lavkonjunktur i minkbranchen er så dyb, at selv de allerdygtigste ikke kan tjene penge. Det er virkelig usædvanligt,« påpeger Jan Ulsø Madsen, adm. direktør i Vestjysk Bank.

Det koster minkavlerne omkring 275 kr. at producere et skind, men salgsprisen er i år faldet yderligere 12 pct. til 175 kr. Priser på det niveau vil efterlade minkavlerne med et underskud i år på 1,1 mia. kr., men det bliver endnu værre, hvis priserne falder yderligere på denne uges auktion hos Kopenhagen Fur.

»Usikkerheden om minkbranchens fremtid er stor: Coronakrisen er forhåbentlig ved at lette, men på den anden side venter en lavkonjunktur, som kan påvirke forbrugsmønstrene. Det er uvist, hvad det vil betyde for salget af pels, som også er i et spændingsfelt i hele debatten om bæredygtighed og dyrevelfærd,« siger Per Ørts Vinstrup, afdelingsdirektør for landbrug i Jyske Bank.

Minkbranchen har været i krise gennem flere år, men den globale produktion er styrtdykket, og det var ventet, at konjunkturerne ville vende i 2020. I stedet har coronakrisen sendt priserne endnu længere ned i dybet.

Nedturen skal ses i lyset af, at danske danske eksport af minkskind igennem en årrække var en succeshistorie nærmest uden sidestykke. Den rundede 13 mia. kr. tilbage i 2013, men sidste år var tallet faldet til under 5 mia. kr.

»Vi eksporterer 99,9 pct. af vores produktion og er afhængige af markeder, hvor handlen har været mere eller mindre lammet af usikkerhed. Vores kunder i pelsbranchen er usikre på, hvornår de kan begynde at sælge til detailhandlen, og detailhandlen er usikker på, hvor meget forbrugerne vil købe, når sæsonen begynder til efteråret. Uforudsigeligheden er stor, og vores kunder reagerer ved at udskyde deres indkøb længst muligt,« forklarer Jesper Lauge Christensen, adm. direktør for Kopenhagen Fur, verdens største auktionshus for minkskind.

Planen var, at Kopenhagen Fur skulle sælge 9 mio. skind på årets tre første auktioner. Den første auktion blev helt aflyst på grund af coronakrisen, og de to følgende kunne kun afholdes digitalt. Alt i alt er det blot lykkedes at sælge 2,3 mio. af de planlagte 9 mio. skind, og priserne er faldet til det laveste niveau siden 1999. Resultatet er, at Kopenhagen Fur nu ligger inde med millioner af usolgte skind, som kan presse priserne.

»Vi havde ventet, at 2020 ville blive et comeback-år for branchen, men må erkende, at det i stedet bliver et virkelig hårdt år, hvor vi kan få vanskeligt ved at få solgt alle de skind, vores avlere har leveret,« siger Jesper Lauge Christensen.

De danske minkavlere har allerede reduceret produktionen 35 pct., men der er langt op til et nyt stort produktionsfald i 2021, medmindre salgspriserne hurtigt retter sig. Branchen krymper så hurtigt, at det også truer følgeindustrien.

»Vi troede, at vi havde ramt bunden i 2019, men siden er det blevet endnu værre. Vi sælger stort set intet. For få år siden havde vi 350 medarbejdere, men nu er vi 50 tilbage. Desværre tyder alt på, at vi skal godt ind i 2021, før konjunkturerne i branchen måske begynder at vende,« vurderer Michael Møller Christensen, adm. direktør i Hedensted Gruppen, der leverer maskiner og udstyr til minkavlerne.