Nogle af Nordens førende kapitalfonde har droppet at eje virksomheder fra øer som Jersey og Guernsey. Heriblandt Altor, der nu har sine fonde i Sverige, hvor investorerne også undgår dobbeltbeskatning.

Et af coronakrisens hedeste debatemner har været kendte virksomheder, der ultimativt er ejet fra skattevenlige og eksotiske øer langt væk fra Danmark.

En debat, der har fået sindene i kog blandt politikere og på sociale medier. Torsdag fik shitstormen sågar Lagkagehuset til at indrykke annoncer i landets største aviser.

For at undgå netop den iltre debat valgte flere af Nordens største kapitalfonde for år tilbage at gå ”onshore” med deres fonde. Altså at stoppe med at lave nye fonde på øer som Jersey og Guernsey.

Blandt dem er Altor, der nu er medejer af virksomheder som Spies og fitnesskæden Sats gennem fonde i Sverige.

Altors tre første fonde var placeret på Jersey.

»Det var helt standard at have fondene på de omtalte øer. Men under finanskrisen begyndte det at være svært for folk at forstå, hvorfor vi organiserede os på Jersey. Vi gjorde os store anstrengelser i at forklare hvorfor og skammede os ikke over det. Men vi indså, at vi ikke kunne aflive den sejlivede myte om skatteunddragelse. Derfor skiftede vi til Sverige,« siger Søren Johansen, partner i Altor.

Han forklarer, at det tog en del tid at overbevise investorerne, der oftest er pensionskasser, om flytteplanerne.

»De havde svært ved at forstå, hvorfor der skulle brydes med den hidtidige praksis, når nu det hele virkede på Jersey. Men vi fik lavet en struktur, der hverken stillede investorerne værre eller bedre end tidligere,« siger Søren Johansen.

At undgå dobbeltbeskatning er et af de argumenter, der bruges for at placere fonde steder som Jersey. Bliver jeres investorer dobbeltbeskattet, når fondene er i Sverige?

»Nej, det gør de ikke. Myndighederne i Sverige har accepteret, at investorerne kun beskattes af gevinsterne i deres hjemland, og at selve fondene ikke genererer skat. Til gengæld genererer fondene arbejdspladser og moms fra de rådgivere, der bruges til fondene,« siger Søren Johansen.

Så hvis Altor en dag sælger Spies eller Sats, bliver kapitalfondens investorer altså beskattet nøjagtigt, som hvis fonden havde ligget på Jersey.

Nordens største kapitalfond, EQT, vristede sig også fri af skattediskussionen ved at trække sig fra Guernsey i 2012. I stedet er fondene nu placeret i Storbritannien og Luxembourg, hvorfra EQT ejer danske virksomheder som Flying Tiger Copenhagen og Huscompagniet.

»Det var det bedste at flytte os væk fra Guernsey. Vi foretrækker at gøre tingene så let forklarligt og transparent som muligt. Det er dog vigtigt at understrege, at vi aldrig har placeret os på øer for at slippe for skat. Ingen pensionskasser, hverken fra Danmark eller udlandet, ville investere i os, hvis tingene ikke foregik efter bogen,« siger Mads Ditlevsen, partner og ansvarlig for den danske del af EQT.

Jeres fonde er placeret i lande som Holland og Luxembourg, der i denne debat er blevet kritiseret og kaldt skattely. Hvad siger du til det?

»Vi forstår ikke, hvorfor de lande bliver inddraget i denne debat. De er ikke skattely, men derimod steder med en høj grad af stabilitet omkring politik og skatter,« siger Mads Ditlevsen.

Placering af fonde på øer som Jersey eller Guernsey er en måde at sikre investorerne et tilstrækkeligt afkast, der ikke bliver udhulet gennem dobbeltbeskatning.

Investorerne tæller typisk pensionskasser, heriblandt de største danske af slagsen ført an af ATP, der har milliarder placeret hos kapitalfonde på de eksotiske øer.