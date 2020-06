Pengekassen er tom: Netsupermarked skifter strategi

Ejeren af Osuma.dk forsikrer, at man vil holde hånden under det tabsramte netsupermarked.

Det danske netsupermarked Osuma.dk taber stadig penge på at levere dagligvarer til danskerne.

Pengekassen er tom, og der skal ske noget, så nu skifter netsupermarkedet strategi. Det oplyser ledelsen i forbindelse med det årsregnskab, som Osuma.dk netop har afleveret.

»Vi har erkendt, at købmandsskabet bedst bor hos uddeleren,« siger adm. direktør i Osuma, Carsten Milek Pahlke, i en pressemeddelelse.

Osuma ejes af Brugsforeningen ’Tryg’, som samtidig er en del af Coop-koncernen. Varerne pakkes i udvalgte butikker hos SuperBrugsen og Kvickly. Derfra distribueres de ud til forbrugerne i Jylland, på Fyn og Sjælland.

Fremover er det den lokale brugs, som skal drive sortiment, priser, pakker og levere de varer, der er bestilt gennem Osuma.dk. Det vil sige, at de selvstændige brugser selv vælger den løsning, der passer bedst til deres digitale forretningsplan.

»Vi vil bruge kræfterne, der hvor uddelerne kommer til kort. Det giver god mening for os alle, hvis vi hver især gør det, vi er bedst til,« forklarer Carsten Milek Pahlke.

Selskabet bag Osuma.dk tabte sidste år 283.000 kr., hvilket sendte egenkapitalen i minus. Endnu mere skidt ser det ud for selskabet Ry-Logistik, der står for distributionen af Osumas varer.

Her var der i det forgangne år et underskud på 4,1 mio. kr. Egenkapitalen er nu negativ med 7 mio. kr.

Med omlægningen til en ny forretningsmodel sker der imidlertid en optimering af distributionen.

»Vi vil i fremtiden servicere brugsforeninger med distributionsløsninger, der matcher deres onlineprofil. Nu hvor det er de lokale brugsforeninger, der selv har ansvaret, forventer vi en mere balanceret distribution, der hvor det giver mening,« siger logistikchef i Ry Logistik, Torben Holmvang.

Ejeren af både Osuma og Ry Logistik forsikrer, at man trods den tomme pengekasse vil holde hånden under selskaberne. Begge selskaber forventer i år et nulresultat.

»Vi ser det som en strategisk satsning,« siger formanden for Brugsforeningen ’Tryg’, Carsten Bank-Mikkelsen.

Det betyder med andre ord, at ejeren vil give de nødvendige tilskud til at opretholde selskabernes egenkapital og dermed holde driften i live.

Osuma dyster om at levere dagligvarer til danskerne online med særligt Nemlig.com.