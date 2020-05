Classic Pizza fra Finland havde planer om at indtage mange danske byer. Men nu er restauranterne i Danmark lukket og selskabet bag gået konkurs.

Armbevægelserne var store, da den finske kæde Classic Pizza i 2017 kom til Danmark.

Den første restaurant blev åbnet i Aarhus, og derefter fulgte to restauranter i København i henholdsvis Magasin og Frederiksberg Centret.

Planen var oprindeligt at åbne fem restauranter i landets fire største byer. Hvis alt gik vel, ville konceptet blive bredt yderligere ud.

Men så langt kom det aldrig for Classic Pizza. Nu er selskabet bag Classic Pizza gået konkurs, og restauranterne er lukket.

Coronakrisen blev det endelige dødsstød til pizzakæden i Danmark, efter Classic Pizzas danske datterselskab i de første to leveår havde millionunderskud. Senest blev det i 2018 til et underskud efter skat på 5,8 mio. kr.

Det fik i midten af maj det danske datterselskab til at begære sig selv konkurs. Altså inden det blev tilladt for restauranter at genåbne.

Kurator i konkursboet er Andreas Kærsgaard Mylin fra Accura. Han arbejder nu på at finde købere til boets aktiver.

»Konkursboet er i gang med at afsøge markedet for en eller flere nye operatører, der vil drive pizzarestauranter i eksempelvis Magasin, København og Frederiksberg Centret,« skriver han i en mail.

Kuratoren oplyser, at der forventes en samlet gæld på 17,5 mio. kr. i konkursboet, hvoraf det finske moderselskabs tab anslås at være på 12,5 mio. kr.

Classic Pizza er ejet af familien Toivanen, som åbnede den første restaurant i 1996 og er blevet velhavende på foretagendet i Finland.

Kædens pizzaer kostede mellem 95 og 210 kr. og anbefales ofte serveret med champagne som drikkelse. Flere af pizzaingredienserne er økologiske, og pizzaerne kan fås med anderledes topping som honning, shiitake-svampe eller bratwurst.