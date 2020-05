Volkswagen kaster 15 milliarder kr. efter kinesiske elbiler

Den tyske bilgigant vil fremad på det kinesiske elbilsmarked og investerer milliardbeløb for at imødekomme konkurrence.

Volkswagen har valgt at oppe sine investeringer i Kina for at få en større del i det kinesiske elbilsmarked. Den tyske bilgigant vil blandt andet investere ca. 7 mia. kr. i det statsejede JAC Motors for en aktiepost på 50 pct, mens der skal investeres yderligere 8 milliarder i Guoxuan High-tech Co Ltd, der producerer batterier til elektriske biler.

Det skriver Reuters.

Volkswagen har i forvejen et joint venture med JAC, og det er meningen, at man vil lancere yderligere fem elektriske modeller i 2025, hvor den tyske gigant også forventer at sælge 1,5 millioner køretøjer, inklusive batterielektriske biler samt plug-in hybrid- og brændstofcellebiler om året.

Med den nye investering i JAC Motors har VW hævet sin aktiepost i de to selskabers joint venture, hvor man vil forny dennes produktionsenhed, for at effektivisere produktionen.

Volkswagen er heller ikke den eneste bilproducent, der på det seneste har valgt at ville hæve salget på det kinesiske elbilsmarked. Også General Motors, Tesla og Toyota har det kinesiske marked i kikkerten.

Kina har et mål om, at 25 pct. af bilsalget i 2025 skal være nyenergi-køretøjer. Sidste år blev der solgt mere end 25 millioner køretøjer i Kina.