Dansk entreprenørfirma er gået konkurs

Årsagen er likviditetsnød. Alle ansatte er sendt hjem.

Den danske entreprenørvirksomhed Anker Hansen & Co. A/S, der i seneste regnskabsår omsatte for over 300 mio. kr., er gået konkurs.

Det bekræfter selskabets adm. direktør, Erik Bech-Pedersen, over for Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Årsagen til konkursen er likviditetsnød, lyder det fra direktøren. Det skyldes dels et gammelt udestående med en bygherre på et projekt, som er afleveret for seks år siden, dels at der er sket projektforskydninger som følge af coronakrisen.

»Når man har mange penge ude, så er det et konstant likviditetstryk,« siger Erik Bech-Pedersen til Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Anker Hansen & Co. har over 60 år på bagen og har de senere år haft en årlig omsætning på over 300 mio. kr. med beskedne overskud til følge.

Ved udgangen af seneste regnskabsår lød egenkapitalen i selskabet på 40 mio. kr.

Men nu er likviditeten i selskabet sluppet op - primært som følge af en voldgiftssag på et skolebyggeri - og samtlige 70 ansatte er sendt hjem som følge af konkursen.

Erik Bech Hansen oplyser, at man til det sidste har forsøgt at redde virksomheden. Bl.a. ved at søge Vækstfonden om et statsligt Covid-19-lån. Det mislykkedes.

En kurator overtager nu værdier og forpligtelser i Anker Hansen og Co.