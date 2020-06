Men hvem der skal eje virksomheden i fremtiden er uvist.

Den danske it-stjerne Jeppe Hedaa har nu officielt formået at gøre noget, som er de færreste forundt. At skabe en dansk milliardvirksomhed.

Den 56-årige danskers livsværk, it-firmaet 7N, er de seneste år vokset støt og rundede i det forgangne år for første gang en omsætning på 1 mia. kr. Det viser et nyt regnskab, skriver ITWatch.

»Dermed passerer vi den sagnomspundne milliard, men det er nu ikke et tal, der i sig selv har stor betydning for os,« siger Jeppe Hedaa i en pressemeddelelse.

Ligesom en skuespiller har en agent, der sikrer stjernen de rette roller i de rette film, lever 7N af at finde de rigtige it-specialister til de virksomheder, der har brug for en særlig ekspert.

Jeppe Hedaa er agent for it-verdenens 'rockstars', og han har selv skabt firmaet, som han fortsat ejer omkring 55 pct. Resten ejer en kreds af medarbejdere.

Efter flere års tilløb valgte it-millionæren sidste år at skrotte en børsnotering af sit livsværk. Han havde ellers taget et solidt tilløb med rådgivere og banker, interne forberedelser, professionalisering og alt andet, der skulle til.

Men medarbejderne ville ikke. Ganske enkelt.

»Virksomheden ville heller ikke blive den samme. Forandringen ville være for stor,« sagde Jeppe Hedaa til ITWatch.

Han har ikke lagt skjul på, ejerskabet om hans virksomhed fortsat er uafklaret. Jeppe Hedaas børn ønsker ikke at drive 7N videre, så på et tidspunkt skal der findes en løsning.

I mellemtiden kan Jeppe Hedaa glæde sig over, at 7N fortsætter med at tjene store millionbeløb hjem. I 2019 landede overskuddet på 32,6 mio. kr.

Men coronakrisen vil givetvis sætte sine spor i indeværende regnskabsår. Det store slag skal stå i tredje og fjerde kvartal, og usikkerheden om, hvordan året lander, har fået ejerkredsen til at afstå fra at tage udbytte, fortæller Jeppe Hedaa.

7N har næsten 1.400 freelance-konsulenter tilknyttet i ind- og udland. Selskabet beskæftiger omtrent 150 fuldtidsansatte.