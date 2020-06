Rekonstruktionen af PWT Group er nu gået igennem, efter kreditorer tirsdag har stemt ja til genopretningsplanen. Kapitalfond udgår af ejerkredsen.

Danmarks største herretøjskæde overlever.

Det er et faktum, efter kreditorer tirsdag stemte ja til rekonstruktionen af hårdt pressede PWT Group, der står bag kæderne Tøjekperten og Wagner. Redningen fra en konkurs fremgår af en pressemeddelelse, som PWT tirsdag har sendt ud.

Kreditorernes ja til rekonstruktionen sker en uge efter, at PWT Group meldte ud, at den ville lukke 20 butikker og planlagde at skære 180 stillinger væk.

»Kreditorerne, vores mange samarbejdspartnere, vores bank og vores mange dygtige medarbejdere har vist os stor tillid, og vi står nu med en stærk og tilpasset virksomhed, der kan fortsætte den gode udvikling, som PWT har fulgt i 2019 og de første måneder af 2020,« siger Ole Koch Hansen, adm. direktør i i PWT Group, i en pressemeddelelse.

Direktøren vil fremadrettet være en del af ejerkredsen bag PWT, som også vil tælle øvrige medlemmer fra ledelsesgruppen og eksterne investorer, som udgøres af tidligere obligationsejere i PWT Holding.

Ejerne indskyder som en del af rekonstruktionen 20 mio. kr. i ny kapital, ligesom selskabets bank med rekonstruktionens vedtagelse har stillet ny finansiering til rådighed med 125 mio. kr.

Som en del af rekonstruktionen har kapitalfonden Polaris valgt at forlade ejerkredsen, hvor Polaris ellers hidtil har været hovedaktionær.

»Det er det rigtige skridt for at medvirke til en reorganisering af PWT og give selskabet et godt afsæt for sin videre færd, og vi ønsker PWT alt det bedste,« siger Allan Bach Pedersen, partner i Polaris.

Den vedtagne rekonstruktion betyder, at kreditorerne accepterer foreløbig at modtage en dividende på 20 pct. af deres tilgodehavender og har mulighed for at modtage op til i alt 30 pct.

Covid-19 har tvunget PWT helt i knæ på grund af lukkede butikker og følgende pres på likviditeten. Selskabet meddelte midt i april, at ledelsen havde indgivet en formel rekonstruktion - det som tidligere gik under betegnelsen betalingsstandsning.

Under arbejdet med at redde virksomheden har PWT trukket stikket på den norske del af forretningen, hvor datterselskabet Wagno blev erklæret konkurs og 30 butikker lukkede. Efterfølgende er det norske konkursbo blev købt for omkring 7,5 mio. kr.