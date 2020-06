B&O-formand Ole Andersen er død

Meldingen kommer dagen inden en ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabets fremtid skal sikres.

Ole Andersen, der i de seneste år var én af landet førende bestyrelsesfolk, er afgået ved døden. Det oplyser Bang & Olufsen i en fondsbørsmeddelelse.

»Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om Oles alt for tidlige død. Det har været et privilegium at arbejde sammen med Ole, og vi takker ham for hans store bidrag til Bang & Olufsen de sidste mange år. Vores tanker og medfølelse er med Oles familie og venner i denne meget svære tid,« udtaler Kristian Teär, der er direktør i B&O, og Juha Christensen, der er konstitueret formand.

I sin meddelelse om hans dødsfald oplyser Bang & Olufsen ikke, hvad dødsårsagen er.

Ole Andersen Navn: Ole Andersen Født: 11. juli 1956 Uddannelse: 1985: HD 1988: Revisor 1989: Statsautoriseret revisor Karriere: 1984-1989: Arthur Andersen 1989-1990: Skandinavisk Holding 1990: Partner, Capex 1990-1991: Partner, Trap & Kornum 1991-1997: Direktør, Alfred Berg Corporate Finance 1997-2000: Administrerende direktør, SEB Corporate Finance i Danmark 2000-2003: Global Manager, SEB Corporate Partners 2003-2008: Partner, EQT 2009-2020: Bestyrelsesmedlem i Bang & Olufsen. Bestyrelsesformand siden 2010. 2010-2018: Medlem af bestyrelsen, Danske Bank. Bestyrelsesformand siden december 2011. 2010-2018: Bestyrelsesformand, Chr. Hansen Kilder: Danske Bank, Chr. Hansen og Bang & Olufsen.

Ole Andersen var frem til sin død i dag, tirsdag den 2. juni, bestyrelsesformand i det kriseramte selskab, hvor der i morgen bliver afholdt en ekstraordinær generalforsamling, som skal holde liv i Bang & Olufsen. Her skal selskabets aktionærer godkende, at B&O henter 400 mio. kr. via en garanteret emission på aktiemarkedet.

Blandt de personer, der kommer med de 400 mio. kr. til B&O, er Ole Andersen og resten af ledelsen i det danske erhvervsklenodie.

Ole Andersen var igennem flere år partner i kapitalfonden EQT. Forinden havde han haft højstående stillinger i finansverdenen.

Efter tiden i kapitalfondsverdenen koncentrerede Ole Andersen sig om sine bestyrelsesposter, som bl.a. talte formandposten i ISS, Chr. Hansen og Danske Bank. Det gjorde ham på dette tidspunkt til én af de mest magtfulde personer i dansk erhvervsliv.

Posten som bestyrelsesformand i Danske Bank forlod Ole Andersen i 2018, efter at landets største bank var blevet centrum i en stor sag om hvidvask i en filial i Estland. En sag, der også kostede Thomas Borgen jobbet som topchef i Danske Bank.

Udover topposterne i nogle af landets største virksomheder har Ole Andersen også været menigt bestyrelsesmedlem i virksomheder som Georg Jensen og Zebra, der står bag Flying Tiger Copenhagen.

Ole Andersen har tidligere fortalt, at den sparsomme fritid gik med blandt andet racerløb på lukkede baner, tennis og cykling.