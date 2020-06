Amerikanske bankmyndigheder overvejer at åbne en sag mod storbanken Deutsche Bank. Banken havde en tæt relation til Jeffrey Epstein, der endte med at tage sit eget liv før en ny sag mod ham om bl.a. prostitution af mindreårige.

I månedsvis har amerikanske bankmyndigheder i New York efterforsket de tætte relationer mellem storbanken Deutsche Bank og finansmanden Jeffrey Epstein, der tog sit eget liv midt i en sag om prostitution af mindreårige kvinder.

Mens Netflix i ubehageligt detaljeret format i øjeblikket ruller hele skandalen om Jeffrey Epstein ud over fire afsnit, overvejer bankmyndighederne, om de skal tage skridt til at rejse en sag mod Deutsche Bank. Det skriver New York Times og citerer flere anonyme kilder.

Banken lånte penge til Jeffrey Epstein, som havde flere konti i den tyske storbank helt frem til hans død i august sidste år.

Deutsche Banks interne hvidvask-afdeling advarede de amerikanske myndigheder i 2015 om, at Jeffrey Epstein havde foretaget adskillige oversøiske pengetransaktioner, og ifølge New York Times var flere af bankens ansatte bekymret over bankens relation med manden, der på det tidspunkt havde fået en dom for prostitution med mindreårige piger. Men bankens ledelse valgte at fastholde kundeforholdet.

Andre banker holdt sig væk fra Jeffrey Epstein, men Deutsche Bank begyndte først i slutningen af 2018 at bede ham afvikle sine engagementer samtidig med, at den amerikanske avis Miami Herald igen begyndte at skrive om Jeffrey Epstein og prostitutionssagen.

Deutsche Bank har siden samarbejdet med de amerikanske myndigheder, skriver New York Times.

De amerikanske bankmyndigheder efterforsker ikke kun Deutsche Bank, men adskillige banker, der måtte have bistået Jeffrey Epstein i håndteringen af den formue på ca. 600 mio. dollars eller omkring 4 mia. kr., som han nåede at opbygge.

Også andre landes myndigheder forsøger at kortlægge den afdøde finansmands økonomiske gøren og laden i årene frem til hans selvmord.

Ifølge New York Times træffer myndighederne i New York måske allerede en afgørelse i denne måned.