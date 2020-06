Kinesiske biografer risikerer blodbad oven på coronakrisen

Mere end 40 pct. af landets biografer er i fare for at gå neden om og hjem, fordi folk streamer film i stedet.

Antallet af biografer i Kina risikerer at blive kraftigt decimeret som en del af eftervirkningerne af coronakrisen.

Ifølge er rapport fra den kinesiske film sammenslutning - China Film Association - risikerer over 40 pct. af landets biografer at måtte lukke, skriver BBC.

Biograferne har været midlertidigt lukkede under virus epidemien og er blandt de sidste områder, som igen må åbne.

Der er over 12.000 biografer i Kina, men flere end 4 ud af 10 biografer melder, at de ”højst sandsynlig må dreje nøglen om”. Det svarer til, at omkring 5000 biografer vil lukke på grund af økonomiske problemer.

I første kvartal af 2020 er billetsalget faldet dramatisk. Det er især biografer med under 500 pladser, der lider. Deres omsætning har kun været på 10 pct. af den normale omsætning i kvartalet.

Udover frygten for at være i store forsamlinger, så har kineserne vænnet sig til at streame film i mangel af muligheden for at gå i biografen.

Den kinesiske online filmsektor kan tilbyde konkurrencedygtige priser fra tjenester som Iqiyi, Youkou og Tencent Video.

Kineserne kan tegne et abonnement for helt ned til 13 kr. om måneden for en basispakke, mens en biografbillet ofte koster 130 kr., skriver BBC.

»Kinesiske online filmtjenester er bare så meget billigere, fordi de tilbydes med rabat af store tech-selskaber som Alibaba, Baidu eller Tencent,« siger Shaun Rein, der er stifter af China Market Research Group.

Biograferne er også ramt af en mangel på nye film, da den kinesiske filmindustri også har været lukket ned under coronakrisen. Dertil kommer nye tjenester, der tilbyder premierefilm direkte til folks hjem.

»Jeg forventer, at biografsektoren står over for et massivt blodbad og mange vil være nødt til at lukke,« siger Shaun Rein.