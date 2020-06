"Mini-Ørsted" har gjort Knud Erik Andersen til milliardær

European Energy satte i 2019 indtjeningsrekord, og coronakrisen ser ikke ud til at påvirke forretningen synderligt.

Knud Erik Andersen og hans familie kan nu for første gang prale af en bogført formue på over 1 mia. kr. i selskabet European Energy Holding, som familien ejer 100 pct.

European Energy European Energy blev stiftet i 2004 af Knud Erik Andersen og forretningspartneren Mikael D. Pedersen.

Selskabet udvikler, bygger og sælger vind- og solprojekter.

European Energy har hovedkontor i Søborg, hvor der sidder mere end 100 ansatte.

Virksomheden er aktiv i hele Europa, Brasilien, USA, Canada og Australien.

European Energy bruger obligationer til at opnå kapital. Det har selskabet gjort tre gange, hvor sidste runde var på 200 mio. euro.

Investorerne er overvejende skandinaviske pensionskasser, men der er også private investorer. Minimumsbeløbet lyder på 100.000 euro.

For et nyt 2019-regnskab viser, at European Energy Holding havde et overskud efter skat på 270 mio. kr. Det var bedre end forventet og fik for første gang nogensinde egenkapitalen til at krydse milliarden i selskabet, der gør sig inden for grøn energi og er blevet kaldt "mini-Ørsted".

Da Knud Erik Andersen i 2004 var med til at stifte European Energy, lå det ikke ligefrem i kortene, at han 16 år senere skulle blive en af Danmarks mest velhavende personer.

»Det her var ikke planen,« fortalte Knud Erik Andersen til Finans, da han i 2019 blev kåret til Årets Ejerleder i Region Hovedstaden.

Knud Erik Andersen havde i 2004 netop solgt en anden virksomhed, og så havde han fået sit første barn.

»Vi ville slappe af, have et par vindmøller i Tyskland, sælge lidt strøm og fokusere på, hvordan det private familieliv nu skulle udvikle sig,« sagde han i oktober 2019.

Indtil i fjor gjorde European Energy sig primært inden for salg af vind- og solparker. Men i 2019 sprang European Energy for alvor ud som uafhængig strømproducent, hvilket drev rekordresultatet frem.

Der er tilmed ikke udsigt til, at coronakrisen har bremset udviklingen i det fremadstormende danske selskab, der opererer i store dele af Europa, Brasilien, USA, Canada og Australien.

I 2020 forventer European Energy Holding et markant forbedret driftsresultat, mens bundlinjen forventes at blive nogenlunde den samme.

»I øjeblikket ser vi ikke nogen grund til at ændre vores forventninger til 2020 på trods af krisen forårsaget af covid-19. Der er stadig brug for grøn elektricitet,« står der i det nye regnskab.

For nylig forklarede European Energy i en pressemeddelelse, at selskabet i det første kvartal af 2020 havde fået en solid begyndelse på året og bevarede kursen fremad trods de usikre tider.