Penge stjålet fra den svenske stat blev kanaliseret gennem Operation Greed-selskaber

Selskaber i danmarkshistoriens mest omfattende momssvindelsag er blevet brugt som hvidvaskkanal for millioner franarret den svenske statskasse. Ekspert opfordrer dansk politi til at udvide efterforskningen og se på sagen internationalt.

Marie Louise Albers er international korrespondent ved Jyllands-Posten. Hun er uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Centre de Formation des Journalistes i Paris. Marie Louise har arbejdet for Jyllands-Posten siden 2016 og har tidligere været avisens korrespondent i Frankrig. Inden da arbejdede hun for TV 2 i Bruxelles.

Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik. Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge. Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Den hidtil mest omfattende sag om svindel med moms i Danmark, Operation Greed, har ifølge dansk politi kostet statskassen 290 mio. kr. Nu viser det sig, at millioner af kroner er blevet kanaliseret til centrale Operation Greed-selskaber fra en svensk svindelsag, hvor statskassen i Sverige har stået for skud. Den udvikling får en ekspert til at advare om, at sagen kan være mere omfattende end hidtil troet.

Momseksperten Søren Engers Pedersen fra revisionsselskabet Baker Tilly mener, at Operation Greed bør udvides til en international efterforskning.

»Potentielt kunne det blive en kæmpesag, hvor man burde have Interpol eller andet ind for at koordinere en efterforskning,« siger han.

I den danske svindelsag kaldet Operation Greed sidder 17 mænd lige nu anklaget for at have snydt den danske stat for 297 mio. kr. i moms og skat., ligesom sagen også omhandler hvidvaskning af 530 mio. kr. Svindlen mod den danske statskasse er sagens omdrejningspunkt, mens anklagemyndigheden f.eks. ikke fokuserer på forbindelserne til det svenske svindelkompleks.

Fem danske og tre polske selskaber, der ifølge dansk politi indgår i det danske påståede svindelkompleks, har ellers også spillet en hovedrolle i hvidvaskningen af næsten 20 mio. kr. i den svenske svindelssag. Og det er ikke den eneste udenlandske forbindelse til Operation Greed-sagen, viser Finans’ research.

Operation Greed 17 tiltalte personer

3 tiltalte selskaber

19 forsvarere

2 reserveforsvarere

60.000 sider bilag·

140 planlagte retsmøder

Påstand om svindel for 297 mio. kr.

Påstand om hvidvask for 530 mio. kr. Danmarkshistoriens mest omfattende svindelsag omfatter bl.a.:

F.eks. har flere aktører knyttet til Operation Greed også optrådt i ledelsen af i alt 18 franske selskaber, der i dag alle er lukkede. I et af de franske selskaber har en spansk stråmandsdirektør med en fiktiv adresse i Paris efterladt ubetalte regninger for 1,9 mio. kr. Stråmandsdirektøren er også blevet brugt i et af de danske påståede svindelselskaber og nægter al kendskab til virksomhederne.

Det ser ikke rigtigt ud, siger Søren Engers Pedersen, der mener, at myndighederne burde undersøge sagerne nærmere.

»Alene det, at man har nogle mennesker forbundet til Operation Greed, der nærmest systematisk tager rundt i forskellige lande med mistænkelige aktiviteter, burde være nok til at udvide denne sag,« vurderer Søren Engers Pedersen.

Det danske justitsministerium ønsker ikke at kommentere sagen, men henviser til myndighederne. Københavns Politi, som står for den danske efterforskning, ønsker heller ikke at kommentere, da sagen fortsat verserer ved domstolene.