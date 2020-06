Morten Resen har rejst ny kapital til sin virksomhed GoLittle, der er på vej med en række nye tiltag.

Den tidligere tv-vært Morten Resen og hans firma GoLittle har allerede fået investeringer fra Jesper Buch og Birgit Aaby, kendt fra DR-programmet ”Løvens Hule”.

Nu har et par nye yderst velhavende og prominente investorer meldt sig på banen.

Frederik Schrøder, søn af den afdøde Radiometer-milliardær Johan Schrøder, og den dansk-amerikanske tech-milliardær Benny Madsen fra Silicon Valley har således investeret i GoLittle, der hjælper børn og børnefamilier.

Med de nye investorer ombord er der skudt 3,5 mio. kr. i GoLittle, som i 2019 havde 80 pct. vækst i omsætningen og er vokset yderligere under coronakrisen.

Nu skal der ekspanderes yderligere, fortæller Morten Resen.

»Vi skal blive større i Danmark, hvor vi kan se en særlig vækst og interesse. Som vækstvirksomhed er vi nødt til at tiltrække kapital for at opretholde driften og ligeledes have penge til udvikling og markedsføring,« siger han.

Særligt forretningsbenet Mambeno, en madplansapp og abonnementsservice til børnefamilier med levering af varer til døren fra Rema 1000, har haft stor medlemstilvækst.

Til august lanceres i Mambeno-universet en ny løsning til en hadebeskæftigelse for mange forældre; at finde på og få smurt børnenes madpakker.

Mambeno er blandt hovedårsagerne til, at Frederik Schrøder har investeret i GoLittle.

»Jeg har investeret i GoLittle, da de skaber mere kvalitetstid i børnefamilierne. Noget, som jeg mener er en mangelvare i nutidens stressede samfund. Mambenos madplansløsning gør det lettere for børnefamilier at planlægge deres mad, tid og indkøb i en allerede travl hverdag,« forklarer han i en e-mail.

Frederik Schrøder er formand i Johan Schrøders Familie- og Erhvervsfond. Derudover er han den af arvingerne efter Johan Schrøder, der har fået den største ejerandel i det nyoprettede holdingselskab, som har overtaget værdierne efter den afdøde milliardær.

»Det, der virkelig gjorde udslaget for, om jeg skulle investere i GoLittle, er Morten Resen selv. Morten har en kæmpestor passion for GoLittle. Morten brænder for at give børnene mere kvalitetstid med deres forældre,« skriver Frederik Schrøder.

Mette Vagner Johannesen, direktør i en række af Schrøder-familiens selskaber, er kommet ind som familiens repræsentant i GoLittles bestyrelse.

I 2011 solgte Benny Madsen og hans partnere Lite Point for 4 mia. kr. til Teradyne. Derefter investerede Benny Madsen meget af formuen i vingården Byington syd for San Francisco.

Udover at være vinbonde har Benny Madsen også stor interesse for fremtidsmodeller inden for fødevarehandel. Derfor har han nu investeret i GoLittle, fortæller Morten Resen.

»Vi håber at kunne bruge Bennys store viden til at få yderligere vækst i Mambeno og udvikle en ny måde at planlægge ugens måltider, få leveret varerne til døren og gøre madlavning nemmere for børnefamilier - og på et tidspunkt bygge bro til udlandet og USA,« siger den tidligere tv-vært.

GoLittle har også netop udgivet en ny podcast med lydfortællinger til børn om historiske steder i Danmark. Der er planlagt 20 afsnit, og de første fem af dem er allerede frigivet og handler om Bornholm.

»Der er sindssygt mange spændende historier at fortælle om Danmark, og dem fortæller vi i børnehøjde. Vi tror, at mange kan få noget ud af det en sommer, hvor de fleste skal være hjemme i Danmark,« siger Morten Resen.

GoLittle-universet består også af en app, der fungerer som en guide til gode steder og oplevelser for børnefamilier.

I de seneste to regnskabsår er det blevet til et samlet underskud på 3,5 mio. kr. for GoLittle, der i 2019 beskæftigede otte fuldtidsansatte.