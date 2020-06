Trustpilot er vokset betragteligt siden virksomheden blev etableret for mere end 10 år siden. Men der har været underskud på underskud.

Trustpilot har siden selskabet første gang så dagens lys haft tocifrede vækstrater år for år. Men under de sorte tal og høje vækstprocenter på toplinjen, har bundlinjen haft en konstant rød kulør.

Det seneste regnskab fra Trustpilot viser, at omsætningen er steget markant til 542 mio. kr., mens underskuddet ligger på 146 mio. kr. Trustpilot, der er en hjemmeside, hvor brugerne kan lave anmeldelser af virksomheder, har dermed tabt lidt over en milliard kroner, siden den blev stiftet i 2007.

Årsagen til de mange års underskud er ifølge Trustpilots stifter og adm. direktør, Peter Holten Mühlmann, at virksomheden fortsat er på en vækstrejse – og det koster penge, når der skal erhverves nye kunder.

»Pengene bliver brugt både på at udvikle produktet, men også at tilknytte nye kunder. Hvis vi ser bort fra det og udelukkende på kerneforretningen, er virksomheden profitabel,« siger Peter Holten Mühlmann.

Over de seneste år har Trustpilot haft succes med at rejse penge fra både nye og eksisterende investorer. Direktøren fortæller, at det har bidraget til, at virksomheden har kunnet vokse trods de røde tal på bundlinjen.

»Investorerne vurderer, at den ydelse, som vi tilbyder, er relevant, mens behovet for tillid på nettet er stigende, og antallet af folk, der lavet research på virksomheder før køb, er vokset støt,« siger Peter Holten Mühlmann.

Til Børsen fortalte Peter Holten Mühlmann mandag, at Trustpilot i løbet af efteråret har måttet skære 80 fuldtidsstillinger væk. Det svarer til ca. en tiendedel af selskabets samlede ansatte. Det har været nødvendigt for, at pengene ikke fossede ud, forklarer han til Finans.

»Vores virksomhed er enormt robust, og vi valgte som reaktion på krisen at investere mindre i vækst, og det gjorde automatisk, at vores pengestrømme gik i nul,« siger Peter Holten Mühlmann, der forventer mindre vækst i år.

»Vi forventer fortsat at vækste, bare mere beskedent. Vi har været konservative med vores pengeforbrug på det seneste,« uddyber han.

Selv om røde resultater på bundlinjen og krisetider kan ses som en dårlig kombination, har Peter Holten Mühlmann fortsat tillid til, at Trustpilot i fremtiden vil kunne finde penge til vækst. Ellers har virksomheden nok penge på kistebunden til selv at investere i vækst, fortæller han.

»Vi kommer overhovedet ikke i pengeproblemer. Vi har et stort trecifret millionbeløb på bankkontoen og har fuld kontrol over, hvor mange penge vi bruger. Jeg ser lyst på fremtiden i forhold til at vækste, selv hvis vi ikke har kapitalfonde i ryggen,« siger Peter Holten Mühlmann.