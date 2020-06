Verdens største modekoncern i dyb krise: Lukker op imod 1.200 butikker

Den spanske Zara-ejer og Bestseller-konkurrent Inditex vil lukke et stort antal butikker verden over, efter modekoncernens salg blev næsten halveret i årets første kvartal.

Modekoncernen Inditex, der bl.a. ejer tøjmærket Zara, er blev slynget ud i en dyb krise, og nu varsler det spanske selskab en nedlukning af op imod 1200 butikker verden over.

Det forventes, at beslutningen kommer til at gå værst ud over butikker i Europa og Asien. Det samlede antal butikker under Inditex falder dermed fra 7.412 til ca. 6.700-6.900, da man samtidig vil åbne nye i forbindelse med en større strategiomlægning.

Det fremgår ikke, om beslutningen får konsekvenser for de nogle af de fire Zara-butikker i Danmark.

Modekoncernens salg er faldet med 44 pct. og endte på 3,3 mia. euro med et underskud på 409 mio. euro i kvartalet, der tæller februar til april. Det er Inditex’ første underskud siden selskabet blev børsnoteret i 2001.

En del af omsætningen blev dog reddet af online-salget, der steg med 50 pct. i perioden – og alene i april var næsten dobbelt så højt som normalt.

Planen er nu, at onlinesalget skal udgøre 25 pct. af koncernens samlede salg i 2022, sammenlignet med 14 pct. i 2019, skriver Inditex.

Inditex er verdens største modekoncern målt på omsætning – med Fast Retailing Co., der ejer Uniqlo, og H&M på anden- og tredjepladsen.

Inditex omsatte i 2019 for samlet 28,3 mia. euro med et overskud efter skat på 3,6 mia. euro. Den spanske modekoncern anses som en af danske Bestsellers tætteste konkurrenter, og ejer ud over Zara bl.a. Bershka og Pull and Bear.

Selvom Inditex huser en række forskellige tøjmærker, er Zara langt det største. Mærket står for ca. 70 pct. af den samlede omsætning i koncernen.

Amancio Ortega, der ejer aktiemajoriteten i Inditex og er bestyrelsesformand for koncernen, hører til blandt verdens rigeste personer.