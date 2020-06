Tivoli i stor fyringsrunde: Vil skille sig af med hver femte medarbejder

Forlystelsesparken reagerer nu på coronapandemien.

Coronakrisen har ramt Tivoli med så stor kraft, at forlystelsesparken nu vil skille sig af med ca. 20 pct. af sine medarbejdere og samtidig melder om et potentielt tab på op mod 100 mio. kr. i år. Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse fra Tivoli.

»Situationen er alvorlig for Tivoli. Vi kigger ind i et 2020, hvor Tivolis gæstetal og omsætning er stærkt præget af, at der kommer langt færre udenlandske turister til København på grund af grænselukningen og restriktionerne for overnatning i Hovedstaden,« udtaler Tom Knutzen, der er bestyrelsesformand i Tivoli.

Den nye coronavirus har indtil nu betydet, at Tivoli har åbnet ca. to måneder senere end planlagt. Tivoli har åbnet for gæsterne med en række begrænsninger, som har til formål at begrænse smittespredningen, og det har bl.a. betydet, at der ikke er koncerter i forlystelsesparken om fredagen.

Tivoli venter også, at forlystelsesparken eventuelle ændringer i danskerne forbrugsmønstre og et fald i antallet af udenlandske turister i København. Historisk har udenlandske turister udgjort ca. 30 pct. af gæsterne, lyder det fra Tivoli.

»Ovenstående gør det vanskeligt at give konkrete forventninger til årets resultat før skat, men Tivoli kan ikke udelukke et underskud på op imod 100 mio. kr., trods indregningen af de hjælpepakker, Tivoli har haft stor gavn af. Det afviger kraftigt fra Tivolis normale, ordinære resultat, som de senere år har været på ca. 100 mio. kr.,« lyder det fra Tivoli.

Selv om Danmark er i gang med at genåbne, regner man i Tivoli ikke med, at effekterne af coronavirussen forsvinder foreløbigt.

»Dette ser ud til også at række ind i de kommende år. Derfor det nødvendigt for Tivoli at foretage ændringer i organisationen for at nedbringe lønomkostningerne og dermed genskabe en bæredygtig forretning,« lyder det fra Tom Knutzen.

Derfor vil Tivoli afskedige ca. 20 pct. af sine medarbejdere. Det svarer til ca. 440 stillinger, som både er helårsstillinger og sæsonansatte. Ifølge Tivoli svarer det til 220 fuldtidsstillinger.

»Jeg har aldrig lagt skjul på, at Tivoli har tabt mange penge under nedlukningen. Med de dystre udsigter for især turismen i denne og kommende sæsoner, har Tivoli brug for at tilpasse forretningen, så den passer til det lavere aktivitetsniveau. Det siger sig selv, at når der ikke kommer turister, som normalt udgør 30 pct. af vores gæster, så oplever vi en væsentlig nedgang i omsætningen,« udtaler Tom Knutzen.

Tivoli oplyser, at man nu indleder drøftelser med faglige organisationer samt beskæftigelsesrådet, og at afskedigelserne vil finde sted senere på måneden.

»Ved at foretage denne tilpasning i forretningen baner vi vejen for, at Tivoli fortsat kan investere i gode oplevelser for vores gæster og være en attraktiv arbejdsplads. Det berører os dybt, at det er blevet nødvendigt at sige farvel til så mange dygtige og loyale medarbejdere, som har været med til at udvikle Tivoli,« siger Tom Knutzen.