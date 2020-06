Novo bruger milliarder: Køber amerikansk biotekselskab

Medicinalselskabet Novo Nordisk lægger nu et større milliardbeløb på bordet for at få fingrene i det amerikanske biotekselskab Corvidia Therapeutics.

Medicinalselskabet Novo Nordisk har kastet sin kærlighed på det amerikanske biotekselskab Corvidia Therapeutics.

Novo Nordisk betaler i første omgang 725 mio. dollars, men handlen involverer muligheder for yderligere betalinger, der potentielt kan bringe den samlede pris op på 2,1 mia. dollars.

Det oplyser Novo Nordisk i en fondsbørsmeddelelse.

»Vi mener, at ziltivekimab har potentiale til at blive det første og bedste lægemiddel i sin klasse til at mindske byrden ved hjerte-kar-sygdomme i en patientgruppe med høj risiko for alvorlige hjerte-kar-tilfælde,« udtaler Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling i Novo Nordisk, i en kommentar.

Det amerikanske biotekselskabs hovedaktiv, med det mundrette navn ziltivekimab, er et antistof, der retter sig mod behandling af patienter med bl.a. kronisk nyresygdom, inflammation og åreforkalkning.

Særligt kronisk nyresygdom er et område, som Novo Nordisk tidligere har talt varmt om, og opkøbets pris harmonerer fint med selskabets overordnede strategi om at være villig til at foretage opkøb i størrelsen op til et par mia. dollars.

Det fremgår ikke, hvornår lægemiddelkandidaten potentielt forventes at kunne komme på markedet, men det vil ligge nogle år ude i fremtiden, eftersom lægemiddelkandidaten i øjeblikket bliver evalueret i fase 2b.

Det er typisk det næstsidste studie, inden et lægemiddel kan komme på markedet, og det er bl.a. her, der arbejdes intenst på at finde den rette dose.

Først herefter, hvis data er positive, sendes lægemiddelkandidaten i den afgørende fase 3, der er er det sidste, inden et lægemiddel kan komme på markedet.

Corvidia Therapeutics blev stiftet i 2015.