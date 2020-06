Kriseramte Norwegian: »Betydelig risiko« for konkurs

Norwegian har brug for 1,5 mia. kr. i ekstra driftskapital, hvis dvaletilstanden fortsætter efter 2020.

Det kriseramte flyselskab Norwegian blev i maj reddet på kort sigt.

Men på lang sigt kan Norwegian være fortid, hvis ikke selskabet har succes med en række tiltag.

Det forklarer flyselskabet i sin årsrapport for 2019, der blev underskrevet den 9. juni og først omtalt i branchemediet Check-In.

»Der er betydelig risiko for, at virksomheden bliver insolvent og går konkurs, hvis virksomheden ikke er i stand til at nå en aftale med sine kreditorer, får adgang til ny driftskapital og vender tilbage til normal drift,« står der i årsrapporten fra Norwegian.

Konkret har Norwegian brug for driftskapital på 2,2 mia. norske kr., svarende til omkring 1,5 mia. kr., hvis den nuværende »dvaletilstand« i flybranchen fortsætter i en periode efter 2020.

»Virksomheden estimerer, at den ikke længere vil have nok driftskapital i løbet af første kvartal af 2021,« forklarer Norwegian i årsrapporten.

Norwegian vil få de 1,5 mia. kr. i ny driftskapital på forskellige måder. Det kan være gennem salg af aktier til private og salg eller refinansiering af aktiver.

Såfremt luftfarten gennem resten af 2020 gradvist vender tilbage til en normal situation, er behovet for ny driftskapital mindre.

Tilbage i maj fik Norwegian forhandlet en stor krisepakke på plads med selskabets kreditorer, der betød, at 12,7 mia. norske kr. blev konverteret fra gæld til egenkapital i form af aktier.

Derudover sagde aktionærerne ja til at skyde 400 mio. norske kr. ind i selskabet gennem en aktieemission.

Endelig gav den kortsigtede redningspakke flyselskabet adgang til næsten 3 mia. norske kr. i statslige lån fra den norske stat.