Coop-kunder kan tjekke klimaaftryk af indkøb på mobilen

App skal fortælle kunder i Coops butikker, om de køber mere eller mindre klimavenligt end gennemsnittet.

Hvad er klimaaftrykket af dine dagligvareindkøb? Det kan kunder i Coops butikker - såsom Kvickly, Fakta og Irma - fremover tjekke gennem en app.

Fra mandag kan kunder, der benytter sig af Coops app, trykke på en grøn knap, der fortæller, hvilken påvirkning varernes vej til indkøbsposen har haft på klimaet.

- Hvis man trykker på den nye knap, så får man at vide, hvilket aftryk man har sat med de varer, man har købt, forklarer Coops direktør for social ansvarlighed, Thomas Roland.

- Man kan også sammenligne sig med andre kunder og se, hvor man ligger i forhold til gennemsnittet af de varer, vi sælger.

- Man kan også dykke et niveau længere ned og se, hvor er det egentlig, at jeg sætter et klimaaftryk, når jeg handler: Kommer det fra kød? Kommer det fra mælk? Kommer det fra grøntsager?

Appen er ifølge Coop tænkt som et redskab til kunder, der ønsker at bruge information om klimaaftryk til at ændre deres indkøbsvaner i en retning mod et mindre klimaaftryk.

Derfor vil appen også give forbrugere gode råd til, hvordan indholdet af indkøbskurven kan blive grønnere.

- Vi hjælper ikke kunderne med forskellen på basmatiris og jasminris. Forskellen mellem forskellige ris er så lille. Det, der er væsentligt er, at kartofler har fire gange lavere aftryk end ris, siger Thomas Roland.

Derfor mener han også, at kunderne kan være trygge ved, at appen ikke automatisk vil foreslå forbrugerne at købe dyrere varer.

Den vil nemlig ikke foreslå enkelte produkter, men nærmere give forbrugeren tips til eksempelvis at skære ned på kødet, når der købes ind til lasagne.

Han påpeger samtidig, at appen ikke giver Coop oplysninger, som de ikke allerede får fra medlemmer. I dag bruges de til at give særlige tilbud på produkter udvalgt til det enkelte medlem.

Spørgsmål: Normalt har dagligvarebutikker som formål at sælge varer og tjene penge på det. Hvad er målet med den her tjeneste hvis ikke at tjene penge?

- Vi får rigtig mange spørgsmål fra kunder, som vil have hjælp til selv at tage et ansvar for de klimaforandringer, som vi står overfor, og hvilket aftryk deres adfærd som forbrugere har, siger Thomas Roland

- De har meget lidt hjælp at hente i dag.

Coop står bag kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Fakta og Irma.