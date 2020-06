Sygdom udløser kæmpe tab hos dansk landbrugskoncern

Et udbrud af svinepest har kostet en dansk landbrugskoncern 72 mio. kr. Selskabet er nu forsigtigt ved at genopbygge produktionen.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

Den danskejede landbrugskoncern Zythomir Holding A/S har i 2019 haft et underskud på 48 mio. kr.

Det fremgår af selskabets 2019-regnskab, som netop er offentliggjort. Zythomir driver i Ukraine en kæmpe landbrugsbedrift, som omfatter 5.600 hektar og årlig produktion af knap 200.000 grise.

Netop svinebesætningen blev i 2019 ramt af et udbrud af svinepest, hvilket er den direkte årsag til det store underskud.

»I forlængelse af udbruddet blev hele besætningen på godt 100.000 dyr slået ned og destrueret. For 2019 har den afrikanske svinepest påvirket resultatet negativt med i alt 71,6 mio. kr.,« lyder forklaringen i regnskabets ledelsesberetning.

Inden udbruddet var det ventet, at Zythomir kunne komme ud af 2019 med et overskud på 40-50 mio. kr., og selskabets ledelse betegner på den baggrund det realiserede resultat som utilfredsstillende.

Zythomirs ledelse anfører i regnskabet, at udbruddet af svinepest kommer på trods af, at selskabets svinefarm har et meget højt niveau af biosecurity. En række andre danskejede farme i Østeuropa er imidlertid også blevet ramt af svinepest, selv om de ligeledes har taget alle tænkelige sikkerhedsforanstaltninger. Det gælder blandt andet DanBred Arges, Idavang og DCH International.

Også markdriften har i 2019 resulteret i et underskud for Zythomir. Selskabet er i fuld gang med at fylde nye grise i de rengjorte stalde, og produktionen vil i løbet af året gradvist blive øget. Selskabets ledelse venter i år et resultat omkring nul efter modtagelse af en forventet forsikringserstatning på omkring 40 mio. kr. for udbruddet af afrikansk svinepest.

Trods det alvorlige tilbageslag i 2019 er Zythomir fortsat en solid virksomhed. Landbrugskoncernen har de fire foregående år genereret et samlet overskud på 189 mio. kr. og har en egenkapital på 175 mio. kr. svarende til en soliditet på 70 pct. Der er da også råd til at udbetale 15 mio. kr. i udbytte til selskabets danske ejere, som omfatter en række landmænd og andre investorer.