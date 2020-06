Elitevirksomheder blæser til opkøbsangreb under coronakrisen

En række store danske virksomheder har brugt coronakrisen til opkøb, og flere ventes at være på vej. Det giver god mening at købe op nu, men noget af det er også rene tilfældigheder, lyder det fra flere iagttagere.

Mens stribevis af selskaber verden over kæmper for livet, har flere af landets mest veldrevne virksomheder dygtigt udnyttet krisen til at foretage store strategiske milliardopkøb.

Det vurderer flere analytikere i landets banker, efter at Salling Group torsdag som det seneste eksempel opslugte en rivaliserende dagligvarekæde på det polske marked for 1,5 mia. kr. Andre virksomheder sidder klar til at trykke på købsknappen.

»Sådan en krise skaber en polarisering mellem top og bund. Der vil være selskaber, for hvem denne krise skubber til magtbalancen, så de får en stærkere markedsposition efterfølgende,« siger Kasper Dichow, chef for Nordeas corporate finance-afdeling i Danmark.

De, der står stærkt, vil have opkøbs- og konsolideringsmuligheder. Kasper Dichow, chef for Nordeas corporate finance-afdeling i Danmark

Også medicinalflagskibet Novo Nordisk har foreløbig betalt 4,8 mia. kr. af i alt op til 14 mia. kr. for det amerikanske biotekselskab Corvidia Therapeutics, mens ingredienskoncernen Chr. Hansen for nylig lagde 3,5 mia. kr. på bordet for amerikanske UAS Laboratories.

Bryggeriet Carlsberg har også reageret på nye muligheder og slået sine bryggeriaktiviteter i Storbritannien sammen med Marston Brewing Company. Med en forpligtelse til at skyde op mod 2,3 mia. kr. ind i det fælles selskab.

»Virksomhederne har nogle strategier, hvor de f.eks. gerne vil ind for et specifikt segment. Lige pludselig kommer der en mulighed, og så slår de til. Jeg tror ikke, de gør sig nogen illusioner om at regne den hjem det første år, men de gør det, fordi det langsigtet er en god idé,« siger Lars Skovgaard Andersen, aktiestrateg i Danske Bank.

De seneste opkøb bliver næppe de sidste, for krigskasserne er fortsat godt fyldt op flere steder.

Hos Velux, som er verdens førende producent af ovenlysvinduer, ser topchef David Briggs også krisen som en oplagt mulighed for at accelerere opkøbsplanerne.

»Coronakrisen kan måske give os flere muligheder for at vokse gennem opkøb. Det er noget, vi er meget opmærksomme på,« siger han.

Velux er klar til at købe flere virksomheder til den rette pris, hvis det kan give koncernen en større geografisk tilstedeværelse i det forretningsben, der fremstiller ovenlysløsninger til kommercielle bygninger. Krisen betyder ifølge David Briggs, at der meget vel kan være flere, der leder efter nye investorer.

Ifølge Kasper Dichow kan de seneste industrielle opkøb opdeles i to kategorier; dem, der kan have været flere år undervejs, og som nu er faldet på plads, efter at den værste corona-usikkerhed er forduftet.

Og andre, hvor opkøbsemnet måske var strukturelt udfordret allerede inden krisen, og hvor ejerne nu har indset, at det er vanskeligt at fortsætte på uafhængig basis og derfor er blevet villige til at sælge.

»Der vil være nogle, som måske ikke stod så stærkt, og som nu er endnu mere svækkede. De, der står stærkt, vil have opkøbs- og konsolideringsmuligheder,« siger Kasper Dichow.

I Investeringsbanken Carnegie understreger aktieanalysechef Niels Leth dog, at man generelt har set en reduktion i antallet af virksomhedshandler og transaktioner under pandemien, bl.a fordi flere brancher er fastfrossede og gået helt i stå.