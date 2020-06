Rederi taber 29 mia. kr. på et kvartal

Økonomien styrtbløder i verdens største krydstogtrederi. På grund af coronakrisen er hele flåden lagt op, og selskabet har de seneste tre måneder tabt 29 mia. kr.

Verdens største krydstogtrederi, Carnival Corp., har haft et underskud på 29 mia. kr. marts, april og maj, hvor coronakrisen har lammet selskabets aktiviteter. Rederiets omsætning er i perioden styrtdykket fra 32 mia. kr. til 4,6 mia. kr.

Det fremgår af selskabets kvartalsregnskab, som er offentliggjort i dag.

Selskabet brænder lige nu omkring 4,2 mia. kr. af om måneden, men har fortsat en likvid beholdning på omkring 50 mia. kr.

Verden over er krydstogtbranchen blevet knockoutet af coronakrisen, som har efterladt sektoren med et ramponeret image. En række krydstogtskibe - herunder flere fra Carnival - endte som flydende karantænestationer med flere hundrede coronasmittede ombord.

Carnival planlægger at sælge seks af sine skibe i løbet af sommeren. Det sker i erkendelse af, at efterspørgslen vil ligge underdrejet en rum tid endnu.

Dagens regnskab har - ifølge Reuters - vist, at den forventede salgspris på skibene er 13 mia. kr. lavere end den bogførte. Det fik i dag kursen på Carnival-aktien til at falde yderligere 2,5 pct., så kursen nu er 63 pct. lavere end i januar.

Carnival oplyser, at selskabet vil reducere kapaciteten yderligere ved at udsætte leveringen af allerede bestilte nybygninger.

Sammen med sundhedsmyndighederne er Carnival ved at udarbejde nye procedurer for test og screening af passagerer samt for sundhed og sikkerhed om bord på krydstogtskibene.

Omkring halvdelen af de gæster, der har booket plads på Carnivals aflyste krydstogter, har taget imod tilbuddet om at få udbetalt deres tilgodehavende i kontanter. Resten har foreløbig valgt at lade deres tilgodehavende stå i selskabet og belønnes for det med ekstra bonuspakker på kommende krydstogter.

Under coronakrisen har Carnival i en gigantisk logistisk operation returneret 260.000 gæster til deres hjemlande via rutefly, flere hundrede chartrede fly og i nogle tilfælde skibe. Af rederiets samlede besætning på 60.000 er der stadig omkring 21.000 tilbage på de oplagte krydstogtskibe.