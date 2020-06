Dansk milliardærfamilie i generationsskifte

Jørgen Enggaard giver nu kontrollen af byggekoncernen videre til sine sønner.

Enggaard-familien, der er Nordjyllands rigeste, gennemfører nu et generationsskifte.

80-årige Jørgen Enggaard har således valgt at lade sønnerne Asger Enggaard og Jens Enggaard overtage kontrollen over Jørgen Enggard-koncernen, som står på to ben; bygge- og udviklingsvirksomheden A. Enggaard og kranvirksomheden BMS.

Hidtil har Jørgen, Jens og Asger Enggaard ejet virksomhederne i fællesskab, men nu er der foretaget en mere naturlig opdeling af ejerforholdene.

Jens Enggaard har i mange år stået i spidsen for en opbygning og internationalisering af BMS, hvor han nu er blevet majoritetsaktionær. Asger Enggaard har derimod stået i spidsen for bygge- og udviklingskoncernen og har på samme vis overtaget majoritetsaktionærrollen i den virksomhed.

»Det er med blandede følelser, at vi nu har gennemført sidste led i generations- og ejerskiftet. Der er tale om virksomheder, der har været i familiens fælleseje i mange år, og som vi alle har haft en stor veneration for. Vi mener dog, at det er et naturligt næste skridt og bedst for virksomhedernes langsigtede udvikling, at ejerlederne også samtidig er majoritetsaktionærer i selskaberne,« siger Jens Enggaard i en pressemeddelelse.

Generationsskiftet blev indledt i 1996, hvor Jens og Asger Enggaard blev medejere i familievirksomhederne med Jørgen Enggaard som majoritetsaktionær. I 2012 købte de to sønner sig yderligere ind i koncernen, og nu er de sidste ændringer i ejerforholdene aftalt på plads.

»Som familievirksomhed kan vi arbejde med en meget lang planlægningshorisont, og det sikrer en stabil og sund udvikling af virksomhederne. Nu har vi taget de sidste skridt i generationsskiftet, der først og fremmest har til formål at sikre nogle robuste virksomheder og arbejdspladser for et stort antal medarbejdere,« siger Asger Enggaard.

Jørgen Nørgaard vil fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem og minoritetsaktionær i både BMS og A. Enggaard.

Moderselskabet bag BMS har en egenkapital på knap 700 mio. kr., mens selskabet bag A. Enggaard har en egenkapital på omkring 1,2 mia. kr.