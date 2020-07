Effekterne af coronakrisen kan koste danske entreprenører projekter i udlandet, fordi konkurrencen kan blive skærpet og i værste fald forvredet.

Færre projekter plus en skærpet og forvredet konkurrence. Sådan kan fremtiden efter coronakrisen se ud for de danske entreprenører, der jagter projekter i udlandet.

»Min bekymring er, at udlandet bliver mindre attraktivt for de danske entreprenører, fordi der er mange usikkerheder og sandsynligvis færre projekter at byde på pga. økonomisk tilbageslag,« siger Henriette Thuen, international chef i Dansk Byggeri.

Den udenlandske omsætning hos en række større danske entreprenører steg ellers med 19 pct. til 8 mia. kr. i 2019 efter et dyk året før. Det viser nye tal indsamlet af Dansk Byggeri fra entreprenører, som er en del af det danske netværk Network for Global Civil Engineers (NGCE).

Tallene kort fortalt I 2019 hentede syv entreprenører, som er en del af det danske netværk Network for Global Civil Engineers (NGCE), en omsætning i udlandet på i alt 8 mia. kr. Det er en stigning på 19 pct. i forhold til 2018.



I 2018 faldt omsætningen med 22 pct. i forhold til 2017, så man kan sige, at noget af det tabte er blevet indhentet.

Kigger man på værdien af nye udenlandske kontrakter, som giver en indikation af, hvordan fremtiden ser ud, ser fremtiden umiddelbart positiv ud.

8,6 mia. kr. ligger værdien af nye kontrakter på, og det er det højeste niveau siden 2009. De mange usikkerheder lige nu bl.a. med coronakrisen gør det ifølge Dansk Byggeri imidlertid usikkert, om alle projekter bliver til noget.

Men der er risiko for, at coronakrisen påvirker den udenlandske omsætning i den forkerte retning i 2020 og de efterfølgende år.

Henriette Thuen fremhæver bl.a. Frankrig, Spanien, Italien og Belgien som lande, der er meget hårdt ramt.

»Det er bekymrende, når vi ser dele af Europa opleve en voldsom nedgang, fordi det betyder, at der vil være ekstra rift om de europæiske projekter, der er. Det kan betyde meget hård priskonkurrence, og de danske entreprenører kan risikere at miste nogle projekter og dermed omsætning i udlandet,« siger hun.

Tal fra Dansk Byggeri og European Construction Industry Federation viser ifølge Henriette Thuen heldigvis, at de vigtigste markeder for de danske entreprenører Norge, Sverige og Tyskland er sluppet nådigere gennem coronakrisen end mange sydeuropæiske lande.

Et Sydeuropa i knæ kan åbne for en situation med ulige konkurrence. Der er ifølge Henriette Thuen en risiko for, at virksomheder fra tredjeverdenslande som f.eks. Kina, der helt eller delvist er finansieret af staten, melder sig på banen til at købe nogle af de økonomisk trængte virksomheder.

»Det kan godt være kritisk for de danske entreprenører, for det vil give unfair konkurrence, hvis statsejede eller statsstøttede virksomheder får en større tilstedeværelse på det europæiske marked,« siger hun.

For at undgå en kritisk og sårbar situation i Sydeuropa håber Henriette Thuen, at Danmark i forhandlingerne med EU vil overveje at sige ja til at yde støtte til nogle af de sydeuropæiske lande.

Også EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, er lige nu opmærksom på risikoen for konkurrenceforvridning. Hun arbejder på at styrke EU-Kommissionens muligheder for at gribe ind over for statsejede eller statsstøttede virksomheder, der skaber unfair konkurrence.

Aarsleffs adm. direktør Jesper Kristian Jacobsen, som også er formand for netværket NGCE, siger, at man godt kan risikere, at statsstøtte fører til ulige konkurrence.

Men han tror, at der skal være tale om ret store projekter, før en kinesisk entreprenør vil se Nordeuropa som et interessant marked.

»Det kan selvfølgelig være et scenarie, at de vil begynde at kigge mere herop, men det er ikke noget, vi har set i et stort omfang,« siger han.