Forbruget er tæt på det samme niveau som før coronakrisen ramte, viser en undersøgelse baseret på en million kunder lavet af Danske Bank.

Efter flere måneders nedlukning og krise er forbruget for alvor på vej tilbage - og genopretningen er forholdsvis ens på tværs af landet.

Det viser en undersøgelse udarbejdet af Danske Bank, der tager udgangspunkt i en million danskeres forbrug med kort og MobilePay.

Forbruget i Danmark faldt i slutningen af marts til omtrent 20 pct. af normalen i forhold til samme periode året før, men i løbet af maj og juni har forbrugsniveauerne nået et normalt niveau i næsten hele landet.

Under krisen har der været en lille forskel på landsplan, hvordan forbruget er blevet påvirket. Udgifterne til benzin faldt f.eks. over 30 pct. i Jylland mod 20-25 pct. i København og omegn.

På samme tid var forbruget i gør-det-selv-forretninger i København over 65 pct. højere end normalt i slutningen af marts, mens det kun var 40 pct. over normalen i Jylland.

Tallene er baseret på, hvor i landet man bor, frem for hvor i landet man bruger penge

»Selvom der er geografiske forskelle på, hvordan vi normalt bruger penge, så lader det ikke til, at der har været nævneværdige forskelle i, hvordan vores forbrug har reageret,« skriver Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, i en kommentar til undersøgelsen.

»Eksempelvis er restaurantforbruget betydeligt højere i hovedstadsområdet end i resten af landet, men det lader ikke til, at den relative tilbagegang som følge af nedlukningen var væsentligt større her end andre steder.«

Louise Aggerstrøm Hansen mener, det er overraskende, at forbruget samlet set har udviklet sig så ensartet på tværs af landet.

»Det er godt nyt, at hele landet er med, og understøtter den tendens vi også ser på tværs af aldersgrupper, hvor alle grupper lader til at øge deres forbrug i takt med at økonomien åbner igen,« skriver hun.