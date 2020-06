Et flertal på Christiansborg er blevet enige om en hjælpepakke til den hårdt trængte luftfart.

Der er nu hjælp på vej til den pressede luftfart i Danmark. Regeringen, Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om at afsætte op til 260 mio. kr., som bl.a. skal bringe den danske indenrigstrafik igennem den voldsomme turbulens, som coronakrisen har medført.

Hjælpepakken træder i kraft den 1. august, og med den er 135 mio. kr. specifikt af til at holde flyene på vingerne på de danske indenrigsruter.

»Det skal sikre, at der er et fuldt indenrigsrutenetværk året ud. Dermed kan flyselskaberne få dækket deres tab i en opstartsperiode, hvor der vil være færre passagerer end normalt,« lyder det i en pressemeddelelse på Transport- og boligministeriets hjemmeside.

Derudover har partierne afsat 90 mio. kr. i kompensation til de danske lufthavne, så de kan reducere taksterne. Formålet med dette tiltag er at »understøtte« udenrigstrafikken.

»Såfremt passagererne vender tilbage hurtigere end forventet, kan ordningen forkortes eller takstreduktionen nedsættes. Partierne noterer sig, at ordningen skal kunne give luftfartsselskaberne mulighed for at genoptage flyruter i Danmark og ud til omverdenen,« lyder det i meddelelsen.

Med hjælpepakken er der også blevet afsat 9 mio. kr. til Vestdanmark Connected, »der arbejder for at tiltrække udenrigsflyruter til Vestdanmark«.

Endelig er der enighed om at afsætte 25 mio. kr. til klimabidrag, der f.eks. skal anvendes til udvikling af bæredygtigt brændstof.

Dette var dog ikke nok for regeringen tre støttepartier, som forlod forhandlingerne, da de ikke mente, at der med hjælpepakken blev stille tilstrækkeligt med grønne krav til luftfarten.

Mens støttepartierne ikke mente, at hjælpepakken var tilpas grøn, mener man i luftfartens brancheorganisation, Dansk Luftfart, og HK Privat, at den er alt for lille.

Allerede nu appellerer man i Dansk Luftfart for, at politikerne i løbet af sommeren vil overveje at strikke en større pakke sammen.

»Luftfarten har brug for en meget større hjælpepakke, hvis vi skal undgå tab af et stort antal arbejdspladser. I den kommende tid vil vi uden tvivl se fyringer i luftfartsselskaber, lufthavne og hos leverandørerne til luftfarten. Det er godt, at forligskredsen i det tidlige efterår vil mødes igen for at vurdere luftfartens situation og behovet for yderligere hjælp,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Michael Svane, branchedirektør i Dansk Luftfart.

HK Privat kalder hjælpepakken for »skuffende«.

»Luftfarten er som branche vingeskudt og styrtbløder, og så kommer politikerne med, hvad der ligner det mindst mulige plaster. Jeg kvitterer naturligvis for en fornuftig løsning til indenrigsflyvningen, men Folketinget må gøre op med sig selv, om man ønsker, at Danmark skal være knudepunkt for luftfart og dermed internationale selskaber som SAS. Det er jo sådan, vi også får del i de store bidrag til samfundsøkonomien, som følger af det. Jeg er ærlig talt skuffet over ambitionsniveauet i dagens pakke,« udtaler Simon Tøgern, formand i HK Privat, i en skriftlig kommentar.