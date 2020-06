Ole og Fritz Paustian presser flere penge ud af vinglade forbrugere i store dele af Europa.

Et af Danmarks største vinimperier er en indbringende forretning for de to brødre Fritz og Ole Paustian og deres søster Marianne.

I over tre årtier har den nu 71-årige Fritz Paustian sammen med sin bror Ole Paustian stået i spidsen for familiens vinhandel, Taster Wine, og forretningen bare vokser og vokser.

Et nyt regnskab viser, at vinbrødrene sidste år omsatte for 545 mio. kr. og tjente 17 mio. kr. efter skat. Halvdelen af overskuddet blev trukket ud som udbytte.

Taster Wine, der blandt andet ejer Skjold Burne-forretningerne, har især succes med eksport til bl.a. Tyskland og Norden samt andre lande både i og uden for Europa.

Det er ifølge brødrene grundlaget for, at omsætningen i det forgangne år steg. Stigende råvarepriser har sat sig i indtjeningen, som faldt en smule.

Alligevel bliver resultatet for året stemplet som »tilfredsstillende,« og vinbrødrene har fortsat over en kvart mia. kr. stående i egenkapital. Derudover har brødrene en større formue stående i hvert deres holdingselskab.

Historien om Taster Wine går helt tilbage til 1946, da faderen, Fritz Wulf Paustian, var næstkommanderende i Røde Kors i Ungarn lige efter Anden Verdenskrig. Da en kolonne på 19 lastbiler skulle til Ungarn med nødhjælp, lykkedes det løjtnanten at overtale Røde Kors til at fylde lastbilerne med vin, som ellers skulle køre tomme tilbage til Danmark.

På den måde startede han som selvstændig vinhandler.

Fritz og Ole Paustian hjalp til i virksomheden fra barnsben, og 1984 overtog de den daglige drift af selskabet, da deres far blev kræftsyg.

Ligesom så mange andre bliver også Taster Wine i år påvirket af coronakrisen. Den har »stor indflydelse på selskabets økonomi,« står der i regnskabet for vinhandlen.

»Ledelsen overvåger udviklingen nøje, men på dette tidspunkt er det meget usikkert at bestemme den samlede størrelse af den negative påvirkning fra coronakrisen,« lyder det.

Taster Wine er Danmarks største privatejede vinvirksomhed og beskæftiger 107 personer. Danmark har et højt antal vinimportører, men de fleste er små, mens de største bl.a. tæller Pernod Ricard Denmark, Altia Denmark, Taster Wine og Hans Just Group.