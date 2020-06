Kendt kameraproducent siger stop efter 84 år

Efter at have produceret kameraer siden 1936 indstiller Olympus produktionen.

En af verdens mest kendte kameraproducenter, japanske Olympus, har truffet en drastisk beslutning, der sætter en brat stopper for 84 års erhvervshistorie.

Olympus har besluttet at sælge sin tabsgivende kameraforretning for i stedet at fokusere på medicinsk udstyr. Det skriver BBC.

Olympus begyndte at fremstille kameraer i 1936 og var engang en af verdens største på markedet for kameraer. Men særligt smartphonens indtog har gjort det svært at tjene penge på digitalkameraer, og derfor siger Olympus nu stop.

Planen er nu at udskille Olympus' billedbehandlingsvirksomhed og overføre aktierne til en fond, der drives af den private kapitalfond Japan Industrial Partners.

I dag udgør medicinsk udstyr størstedelen af Olympus' forretning. Den japanske medicoproducent er bl.a. blandt Ambus konkurrenter på markedet for endoskoper.