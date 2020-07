Danske virksomheders investeringslyst styrtdykker

Et katastrofalt forår har skudt virksomhedernes investeringsplaner i sænk, viser nye undersøgelser. Uden nye satsninger mister dansk erhvervsliv sit normale es i ærmet, lyder vurderingen.

Efter et forår med styrtdyk i omsætningen, ordretørke og hjemsendte medarbejdere har mange danske virksomheder smidt alle tanker om investeringer i fryseboksen. Dermed kommer vigtige effektiviseringer og nye satsninger til at køre i slæbesporet, og det kan koste dyrt i kampen om ordrer, lyder det fra erhvervsorganisationer.

»Vi skal finde ud af, hvordan vi kan komme godt ud af krisen. Der er nogle forventninger til os som virksomhed i forhold til, hvad vi kan levere af penge. Og derfor har vi også reduceret vores investeringer i 2020,« siger Henrik Luxhøj, adm. direktør i servicekoncernen Berendsen, der udlejer og renser arbejdstøj og måtter.

Som konsekvens af coronakrisen vil Berendsen, der er ejet af den franske koncern Elis, kun investere omkring en fjerdedel af det, der var planlagt ved årets start.

»Det har den kortsigtede effekt, at det bliver sværere at nå vores budgetter, fordi der typisk var nogle forbedringer eller effektivitetsgevinster ved at lave de her investeringer. Og når vi ikke foretager dem, når vi så ikke den del af det,« siger Henrik Luxhøj.

En undersøgelse fra erhvervsorganisationen DI viser, at halvdelen af de danske virksomheder nu venter at investere mindre i år end sidste år - et markant hop fra kun hver tiende i starten af året.

»Det er den ene virksomhed efter den anden, der er dybt i tvivl om, hvilken omsætning de kigger ind i i år og næste år,« siger Morten Granzau, underdirektør i DI.

Man har måske manglet en ordretilgang i en periode, og det betyder, at man bliver mindre tilbøjelig til at investere i maskiner, udstyr og arbejdskraft. Terje Vammen, formand for Erhverv Aarhus

En måling fra SMVdanmark, der er organisation for små og mellemstore virksomheder, viser, at 33 pct. af virksomhederne nu mener, der er dårligere betingelser for at investere end sidste år. Det er det mest negative syn siden 2009.

Ifølge cheføkonom Mia Amalie Holstein fortæller mange virksomheder, at de i starten af året var klar til store satsninger efter et meget stærkt 2019, men bunden er nu slået ud af kassen.

»Folk har set penge fosse ud af virksomheden. Og så er der nogen, der har haft pengene, men som ikke har opfattet det som forsvarligt at investere, når efterspørgslen udebliver og virksomheden har måttet fyre folk,« siger Mia Amalie Holstein.

SMVdanmarks måling viser, at investeringsviljen er dykket mest i hårdt corona-ramte sektorer som detailhandlen og serviceindustrien.

Erhvervsorganisationer og virksomheder opfatter investeringer som afgørende for at sikre vækst og udvikling. Og det er ifølge Morten Granzau fra DI særlig vigtigt i Danmark, fordi vi har tradition for at udtænke produkter, der kan noget særligt, f.eks. inden for design, holdbarhed eller bæredygtighed.

»Vi skal hele tiden kæmpe med at være innovative og være på forkant med nye løsninger. Hvis virksomhederne ikke investerer, er det ikke sikkert, vi kan lave de produkter, som vi kan tage en højere pris for,« siger Morten Granzau.

Terje Vammen, direktør i konsulenthuset Silverbullet og formand for erhvervsorganisationen Erhverv Aarhus, påpeger, at manglende investeringer på et tidspunkt også vil gå ud over arbejdspladser.

»Der er nogle udviklings- og salgsaktiviteter, der ikke bliver gennemført. Man har måske manglet en ordretilgang i en periode, og det betyder, at man bliver mindre tilbøjelig til at investere i maskiner, udstyr og arbejdskraft. Så det får også en effekt på beskæftigelsen,« siger Terje Vammen.

Hvis virksomhederne ikke investerer, er det ikke sikkert, vi kan lave de produkter, som vi kan tage en højere pris for. Morten Granzau, underdirektør, DI

En stribe virksomheder, bl.a. transportkoncernen DSV Panalpina og toiletsædekoncernen Pressalit, har tidligere over for Finans pointeret, at den aktuelle krise også åbner muligheder - blandt andet fordi konkurrenterne er svækkede og adfærden i både virksomheder og blandt forbrugere er ændret.

Henrik Mulvad, adm. direktør for KPMG Danmark, peger på, at de forandringer, der følger af den aktuelle krise, kan give vind i sejlene til de virksomheder, der er hurtige til at omstille sig.

»Nogle virksomheder er i overlevelsestilstand. Når du er det, tænker du ikke meget på den lange bane. Men i de virksomheder, som ikke er i dødskamp, har man faktisk en lup for det ene øje for at holde øje med omkostningerne, og så en kikkert for det andet, hvor man kigger frem mod, hvad der er på den anden side,« siger Henrik Mulvad.