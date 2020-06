Modefirma dropper lønkompensation og fyrer 60 medarbejdere

Danmarks næststørste modefirma DK Company mener, at der er så godt gang i salget igen efter nedlukningen af samfundet, at man kan droppe ud af trepartsaftalen, der gav hjemsendte medarbejdere lønkompensation.

Mads Ring, f. 1971, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har derudover en bachelor i engelsk og formidling fra Københavns Universitet. Han har tilbragt ni år i DR, hvor han har arbejdet for TV Avisen som reporter og graverjournalist. Han har tidligere også arbejdet med udenrigsstoffet. De seneste år har han haft en lang række redaktørjob både på TV Avisen, og for andre programmer såsom 21Søndag og Bag Borgen. Som de fleste virksomheder, hader Mads minus på bundlinjen, og derfor knokler han med at fræse af på realkreditlånet i villaen i Allerød, hvor han bor med sin kone og 2 piger. Mads er passioneret fodboldfan og kæmper med at være lige så glad for fitness , som han er for god mad.

Modeselskabet DK Company, der med sine 22 tøjmærker er det næststørste i Danmark, vil nu klare sig uden det sikkerhedsnet, der er blevet spændt ud under økonomien i forbindelse med coronakrisen. DK Company vil således ikke længere gøre brug af muligheden for at sende medarbejdere hjem med lønkompensation, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det skyldes ifølge modeselskabet, at verdenen er kommet »hurtigere og bedre i gang end først antaget.«

»Selv om verden ser markant bedre ud, forventer vi fortsat en større salgsnedgang for både 2020 og 2021. Nogle af de store eksportmarkeder som England, Spanien, Canada og Italien ligger stadig underdrejet, og frygten for en anden bølge af corona ligger lige rundt om hjørnet,« udtaler Jens Poulsen, der står i spidsen for DK Company.

DK Company har været ramt på både likviditeten og omsætningen under coronakrisen, og det har bl.a. resulteret i, at selskabet sagde farvel til ca. 100 medarbejdere i marts. Nu er yderligere 60 ansatte blevet opsagt, og dermed er antallet af ansatte på selskabets kontorer i Danmark blevet skåret ned med 18 pct.

»Da det var mørkest, stod vi sammen, og vores medarbejdere gik frivilligt 20 pct. ned i løn i tre måneder som et kæmpe bidrag til firmaets likviditet. Vi er utroligt taknemmelige for den fantastiske opbakning fra vores medarbejdere, der tændte et lys, da det så allermørkest ud,« udtaler Jens Poulsen.

Ifølge pressemeddelelsen har medarbejderne med deres juni-løn fået betalt dette »bidrag« tilbage.