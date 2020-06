Stort flyselskab vil fyre 350 piloter

300 andre piloter kommer i en pulje, der kan genansættes, når det bliver nødvendigt.

British Airways vil efter aftale skære ned på antallet af piloter. Mens 25o piloter skal fyres, skal 300 andre i en pulje, der kan genansættes, når det er nødvendigt.

Det skriver Bloomberg.

Størstedelen af de piloter, der nu skal fyres, arbejder fra lufthavnen Gatwick i London. Flere ansatte skal også ned i løn. Mens nogle kommer på deltid, skal andre gå 15 pct. ned i løn.

Selvom der bliver skåret en del på omkosningerne i British Airways, så er det langt fra, hvad selskabet først havde lagt op til. Tidligere havde selskabet planer om at fyre ca. 12.000 ansatte, der svarer til 30 pct. af det samlede antal ansatte. En plan, der mødte enorm kritik fra både fagforeninger og medlemmer af det britiske parlament.

Det fik også den britiske transportkommite til at beskylde British Airways for at bruge coronakrisen som en undskyldning for at fyre medarbejdere. Også i Storbritannien har der været kompensationordninger, der har ladet staten betale lønninger.

British Aiways er langt fra det eneste flyselskab, der er blevet presset af coronakrisen, som har tvunget fly til at blive på jorden, mens flere lande valgte at lukke ned.

Også SAS har måtte skære i antallet af ansatte. Det nordiske selskab siger farvel til 560 piloter i Danmark, Sverige og Norge. Også her er afskedigelserne en del af en spareplan som konsekvens af coronakrisen.