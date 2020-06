SAS opsiger 1593 danske medarbejdere: »Vi kæmper for vores overlevelse«

Mandag har SAS sendt opsigelser til de medarbejdere, der nu forlader flyselskabet.

SAS har i dag opsagt 1593 danske medarbejdere som en del af den spareplan, der blev annonceret i april som en konsekvens af coronakrisen.

Det er lidt færre end ventet. Da planen blev meldt ud, var det forventningen, at omkring 1700 danske ansatte ville blive opsagt.

- Det er meget positivt, at vi har kunne mindske antallet af afskedigelser gennem forhandlinger og dialog, men det er enormt trist, at det stadig er så stort et antal medarbejdere, vi nu skal sige farvel til.

- I takt med at efterspørgslen stiger igen, håber vi på at kunne byde medarbejdere velkommen tilbage til SAS, skriver fungerende pressechef Sille Beck-Hansen i en mail til Ritzau.

Afskedigelserne svarer til omkring 1420 fuldtidsstillinger. Tæt på halvdelen er blandt de kabineansatte, hvor 684 medarbejdere er opsagt.

176 danske piloter er blevet opsagt, mens der i "Ground" er opsagt 586 danske ansatte.

Derudover er 51 administrative medarbejdere blevet opsagt samt 96 inden for "tech".

- Coronakrisen har ramt SAS med så stærk kraft, at vi nu kæmper for vores overlevelse.

- Vi forventer først at efterspørgslen efter flyrejser er tilbage i løbet af 2022, og derfor bliver vi nødt til at nedskalere vores virksomhed drastisk, lyder det fra Sille Beck-Hansen.

SAS fortalte i april, at der skulle afskediges omkring 5000 - heraf 1700 i Danmark, hvilket også endte med at blive lidt lavere.

Da coronakrisen brød ud, var der 11.000 fuldtidsansatte i SAS.

Virusudbruddet har sendt luftfartsbranchen ud i massiv modvind, da rejserestriktioner og grænselukningen har betydet, at flyene har måttet holde stille på jorden.

Det har betydet store tab for verdens flyselskaber. I midten af juni kunne SAS fortælle, at der er behov for tæt på ni milliarder kroner til kassen.

Det har den danske og svenske stat, der ejer henholdsvis 14,2 og 14,8 procent af flyselskabet, indvilget i at hjælpe med til. Andre investorer skal dog også spæde til.

SAS er dog stille og roligt ved at sende sine fly på vingerne igen. Fra starten af juni er der åbnet flere ruter, og der åbnes endnu flere i juli.