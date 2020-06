Amerikanere sætter officielt prisskilt på godkendt coronamedicin

Amerikanske Gilead løfter nu for første gang sløret for, hvad lægemidlet Remdesivir skal koste. Selskabet selv mener, det er billigt, mens uafhængig analyse tegner et noget andet billede.

Det amerikanske biotekselskab Gilead Sciences har ikke ligefrem tænkt sig at forære lægemidlet Remdesivir væk som behandling af Covid-19.

Det står nu klart, efter at amerikanerne har fastsat prisen til 390 dollars per dosis, hvilket giver en pris for en ”standardbehandling” på 2.340 dollars i udviklede lande.

Det oplyser selskabets topchef Daniel O’Day i et åbent brev.

I brevet anfører topchefen bl.a., at lægemidlet ser ud til i gennemsnit at skære fire dage af indlæggelsestiden for patienterne, hvilket ifølge Gilead-chefen ville retfærdiggøre en pris på 12.000 dollars.

»En del af intentionen bag var at fjerne prisforhandlinger fra land til land. Vi har reduceret prisen til et niveau, der er til at betale for udviklede lande med den laveste købekraft,« skriver Daniel O’Day bl.a.

Det uafhængige institut Institute for Clinical and Economic Review (ICER) argumenterede for nylig i en længere analyse for en pris på alt fra 10 dollars og op til 5.080 dollars for en behandling over 10 dage, hvilket altså dermed også indeholder flere doser Remdesivir, end hvad behandlingen i praksis ifølge Gilead ser ud til at tage.

Gilead har tidligere annonceret samarbejde med kopiselskaber, der skal producere midlet til de fattige lande, hvilket vil sikre dem en langt lavere pris.

Remdesivir er godkendt til brug som behandling af Covid-19 i EU, mens det endnu ikke er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. I USA er det således kun godkendt til nødbrug.

Gilead oplyser i brevet, at selskabet forventer at have investeret mere end 1 mia. dollars i udviklingen og produktionen.