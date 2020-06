Cirque du Soleil har søgt om konkursbeskyttelse.

Det verdensberømte Cirque du Soleil søger nu i ly for kreditorerne i forsøget på at redde sig gennem coronakrisen.

Mandag aften oplyser selskabet bag cirkusset, at det har søgt om konkursbeskyttelse ved en canadisk domstol. Det svarer til det, man herhjemme kender som betalingsstandsning med henblik på en rekonstruktion.

»De seneste 36 år har Cirque du Soleil været en meget succesrig og lønsom organisation. Men efter at have stået uden indtægter, siden vi blev tvunget til at aflyse alle vores shows på grund af Covid-19, må ledelsen nu handle for at beskytte selskabets fremtid,« siger Daniel Lamarre, topchef i Cirque du Soleil Entertainment Group, i en pressemeddelelse.

Cirque du Soleil blev grundlagt i 1984 af gadeartisterne Guy Laliberté og Gilles Ste-Croix. Siden er det canadiske cirkusshow blevet verdensberømt - særligt for sine spektakulære forestillinger i Las Vegas.

Ved at søge om konkursbeskyttelse er Cirque du Soleil i ly for sine kreditorer, mens selskabet forsøger at strikke en redningsplan sammen.

Den foreløbige redningsplan involverer bl.a. salg af selskabets ejendele på auktion. Samtidig vil en række aktionærer skyde 300 mio. dollars ind i det restrukturerede selskab.

Cirque du Soleil-imperiet har i forvejen fået et milliardtilskud fra myndighederne i Québec, men selskabet har alligevel været nødsaget til at sende næsten 95 pct. af sin samlede medarbejderstyrke hjem.

Godt 3.500 ansatte står til permanent at miste deres arbejde, hvis det lykkes at videreføre Cirque du Soleil i en ny konstruktion.