Da Jørgen Vig Knudstorp i december 2016 gik af som adm. direktør, blev han samtidig placeret i den strategisk vigtige enhed Lego Brand Group.

Her sidder han sammen med Thomas Kirk Kristiansen og skal udstikke strategien for Lego-brandet - altså hjertet af hele familiefirmaet. Enheden blev skabt for at sikre, at der var et samlet overblik over alt, hvad Lego blev brugt til. hvad enten det var i legetøjskoncernen eller i fonden eller i Legolande kloden rundt.

Enheden ligger under familiens pengetank, Kirkbi, og Lego Brand Groups formål er fortsat at ”beskytte, udvikle og styrke”. Desuden skal det bistå familien i at udføre deres aktive ejerskab - altså at klæde familien på.

Men under Niels B. Christiansen er en del af strategien - den knap så langsigtede - rykket over under Niels B. Christiansen, og samtidig er der flydt ressourcer samme vej. I Lego Brand Group sidder fortsat Jørgen Vig Knudstorp og Thomas Kirk Kristiansen og lægger strategi mange år frem.