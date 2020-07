Hotelmilliardær: »Jeg kommer ikke i Luksusfælden«

Petter Stordalen har lige indviet et nyt luksushotel i København. Coronakrisen skubbede hans forretningsimperium ud på kanten.

I over 10 år har den norske hotelmilliardær Petter Stordalen forberedt sig på en krise. Bare ikke en krise så voldsom som denne.

I månedsvis har han kæmpet for at holde sit livsværk, hotelkæden Nordic Choice, i live. Men selvom coronakrisen har kostet svimlende beløb for den i forvejen gældstunge hotelkoncern, frygter Petter Stordalen ikke, at livsværket skal kollapse.

Det siger han i et interview med norske E24.

»Jeg kommer ikke i Luksusfælden,« siger Stordalen.

Den excentriske milliardær med de store armbevægelser og det sprudlende tøj har netop slået dørene op til sit nye luksushotel i København, Villa Copenhagen.

1,2 mia. kr. har hotellet kostet at opføre, og det har været alle pengene værd, bedyrer Petter Stordalen, som ellers godt kunne have brugt lidt ekstra milliarder på kontoen lige nu.

Coronapandemien har været ødelæggende for hans koncern, som har måttet lukke adskillige hoteller og fyre tusindvis af ansatte.

Nordic Choice Hotels står bag 200 hoteller i Norden, herunder det femstjernede københavnske Skt. Petri Hotel og Comfort Hotels.

Og selvom coronakrisen ramte uventet og brutalt, var Petter Stordalen faktisk forberedt. Til dels, i hvert fald.

Han havde en slags bufferkonto klar.

»Kriser plejer at komme hvert femte til sjette år. Nu havde der ikke været en siden finanskrisen i 2008. Opgangsperioden har været en af de længste siden Anden Verdenskrig. Så vi var forberedt og havde stresstestet forskelligre typer kriser - bare ikke en, som indebar lukkede grænser og erhvervsforbud,« siger Petter Stordalen til E24.

Nordic Choice-koncernen havde ifølge Stordalen opsparet cirka 1,4 mia. kr. i likvide midler. De har hurtigt fået ben at gå på.

Indtil nu har Petter Stordalen tabt over 1 mia. norske kr. på coronakrisen, og tabet vil formentlig vokse, fordi der går lang tid, før hotelbranchen er tilbage på fuld blus.

Nordic Choice har sikret sig et milliardlån fra sin bankforbindelse, hvilket ifølge Stordalen sikrer koncernen overlevelse. Hele bufferkontoen bliver ikke brændt af, forudsiger han.

Selv anslår Petter Stordalen, at den samlede gæld i hans forretningsimperium overstiger 10 mia. norske kr.

Gennem forskellige selskaber, de fleste samlet i Strawberry-koncernen, ejer nordmanden både ejendomme, privatfly, værdipapirer og en del af rejsekoncernen Nordic Leasure Travel Group, som han sidste år købte 40 pct. af for over 1,5 mia. kr.

Rejsekoncernen omfatter Spies, Ving og Tjæreborg samt flyselskabet Sunclass Airlines.

Først i 2022 forventer Petter Stordalens hotelkoncern at tjene penge.