Den danske lydproducent er kommet igennem sit forskudte regnskabsår med et fald i omsætningen på 29 pct. og et underskud på mere end 500 mio. kr.

2019 blev et rædselsår for Bang & Olufsen. Den kriseramte danske lydproducent tabte mere end en fjerdedel af omsætningen, og pengene fossede ud af selskabet i sådan en grad, at tabet for året løb op i mere end en halv mia. kr. Det viser det årsregnskabet for det forskudte år 2019/2020, som Bang & Olufsen har offentliggjort tirsdag morgen.

»Det har været et skuffende år for Bang & Olufsen. De utilfredsstillende resultater skyldtes primært manglende fremgang i den igangværende omstilling til en mere efterspørgselsdrevet detailmodel og højere end forventet salg gennem uautoriserede kanaler,« udtaler Kristian Teär, der er topchef i B&O, i forbindelse med regnskabet.

Samme ord brugte Henrik Clausen, der tidligere stod i spidsen for Bang & Olufsen, da årsregnskabet for 2018/2019 blev offentliggjort sidste år. Dengang blev ordene knyttet til et fald i omsætningen på 13,6 pct. og et overskud på bundlinjen på 19 mio. kr.

Regnskabet for 2019/2020 viser, at omsætningen landede på 2.036 mio. kr., hvilket svarede til et fald på 28,3 pct. eller 29 pct., hvis man måler i lokale valutaer. Resultatet før skat endte på minus 367 mio. kr., og efter skat lød det på 576 mio. kr. som følge af en nedskrivning på et udskudt skatteaktiv på 265 mio. kr.

B&O lancerede ifølge Kristian Teär flere initiativer, der skulle rette op på de utilfredsstillende resultater.

»Men da vi var begyndt at se de første resultater af den indsats, blev vi ramt af COVID-19-pandemien og nedlukningen af lande over hele verden,« forklarer topchefen.

Coronakrisen resulterede i, at B&O i begyndelsen af maj advarede om en »alvorlig situation«. Lydproducenten var så presset af krisen, at det havde brug for at hente 400 mio. kr. i friske penge på aktiemarkedet for at kunne nå ud på den anden side.

»Den 1. juli gennemførte vi en kapitaludvidelse, som vil gøre os i stand til at komme gennem COVID-19-krisen og fortsætte med at eksekvere på den strategi, vi præsenterede i april. Med vores nye strategi er vores mål at løse nogle af de fundamentale problemer i vores kerneforretning og sikre, at vi igen bliver lønsomme,« lyder det fra Kristian Teär.

For regnskabsåret 2020/2021 fastholder B&O forventningerne om en omsætning på ca. 2,2 mia. kr., en EBIT-margin før særlige poster på ca. minus 100 mio. kr. samt negative frie pengestrømme på ca. 200 mio. kr.

»Vi anerkender, at det vil blive et udfordrende år, da vi fortsætter med at eksekvere på vores nye strategi midt i den usikkerhed, der er forbundet med covid19. I 2020/21, forventer vi igen at levere vækst – drevet af produktlanceringer i alle kategorier, styrket salgs- og marketingseksekvering samt den fortsatte omstilling af detailnetværket med fokus på vores kernemarkeder,« siger Kristian Teär.