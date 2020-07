180 år gammelt familiefirma sælger for over 1 mia. kr.

Morten Simonsen og hans fætter Erling Simonsen har rundet en stor milepæl.

På en anonym sidevej lidt uden for byen Otterup på Fyn ligger en dansk virksomhed, der i disse år vokser eksplosivt og sender millioner ind på kontoen hos de to ejere.

Det familieejede Emmelev, der producerer biodiesel, satte sidste år rekord med en omsætning på over 1 mia. kr. og et overskud efter skat på 43 mio. kr. Det viser et nyt regnskab.

Dermed har de to ejere, Morten Simonsen og hans fætter Erling Simonsen, rundet en stor milepæl for deres virksomhed, som går mere end 180 år tilbage i historien.

Det er første gang nogensinde, at salget i Emmelev runder 1 mia. kr. Virksomheden producerer biodiesel, som leveres til størstedelen af landets olieselskaber. En stor del af biodieselen udvindes fra raps, som Emmelevv køber direkte fra landmænd, korn- og foderstoffirmaer.

Derudover producerer Emmelev rapsolie og foderkager samt glycerinprodukter til medicinalindustrien. Cirka en fjerdedel af omsætningen udgøres af eksport til især det nordlige Europa.

Når Emmelev i høj grad gør sig inden for biodiesel til køretøjer, vil skiftet mod eldrevne køretøjer uværgerligt få konsekvenser på lang sigt. Men ejer og direktør Morten Simonsen er ikke bekymret.

»Hvad der skal ske, når den tunge trafik kan køre på el, ved vi ikke. Det eneste vi ved, er, at dyrene skal have noget at spise hver dag, så rapskagerne forsvinder ikke. Den største del af vores produktion vil der være behov for mange år endnu,« sagde han sidste år til Fyens Stiftstidende.

Han hæfter sig også ved, at skibsbrancen i stigende grad vender interessen væk fra svovl og hen mod biodiesel. Fjernvarmeanlæg kan også potentielt bruge biodiesel lavet på raps.

Emmelevs vej til en milliardomsætning og rekordoverskud har været både lang og en smule kringlet. Faktisk begyndte Emmelev i 1838 som en mølle, der malede mel.

I dag er landsbymøllen forvandlet til en moderne industrivirksomhed med sjette generation, Morten og Erling Simonsen, som ejere.

Egenkapitalen i Emmelev A/S er på knap 100 mio. kr. Dertil kommer knap 200 mio. kr. i holdingselskabet Emmelev Mølle A/S.